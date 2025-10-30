Певец считает, что их перекрутили.

Украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка объяснил свои слова о военном перевороте и допуске к управлению страной исключительно военных.

Сегодня он опубликовал в своем Instagram-аккаунте сообщение, в котором заявил, что в течение всей войны против него осуществили "серию мощных информационных атак", а теперь по сети распространяется "искаженная информация" о том, что он призывал к военному перевороту:

"Мои слова были вырваны из контекста одного интервью, искажены и поданы в виде обрывков, которые создают абсолютно ложное впечатление. Некоторые враждебные СМИ решили использовать это, чтобы манипулировать общественным мнением и посеять раздор".

Скрипка заверил, что никого не призывает к агрессии, переворотам или насилию и выступает за единство и силу Украины. "Люблю свою землю, свой народ и нашу культуру. Всю свою жизнь я посвящаю тому, чтобы популяризировать и укреплять нашу страну, нашу культуру у себя и за рубежом. С 2014 года я посещаю наших воинов на фронте с концертами, с гуманитарной помощью. Занимаюсь благотворительностью для поддержки детишек особой судьбы, ветеранов, военных", - добавил он.

В то же время музыкант уверен, что будущее страны будут определять именно защитники Украины, которые воюют сейчас на фронте:

"Их опыт, сила духа и любовь к Родине должны становиться фундаментом государственного управления. Не для переворотов, а для справедливых и мудрых решений, которые создадут лучшее будущее".

Напомним, скандальные слова о государственном перевороте прозвучали в недавнем интервью Олега Скрипки. Говоря о политической осведомленности людей, он отметил, что те склонны выбирать популистов.

"Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все", - сказал певец.

