По словам Нарожного, если мы в день на фронте уничтожаем тысячу врагов, то половину из них с помощью беспилотников.

Китай ужесточает ограничения на экспорт компонентов, которые необходимы для украинского производства дронов. Также происходит блокирование попыток украинских компаний импортировать компоненты через другие страны, в частности, через Польшу и страны Балтии. Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в интервью УНИАН рассказал, как введение ограничений Китаем может повлиять на ситуацию на фронте, и насколько мы готовы к таким испытаниям.

Как такие действия Китая могут навредить украинской обороне?

Китай выступал за запрет поставок дронов Украине. Речь шла и о коммерческих дронах, в частности, "Мавики". Точка поставки была Польша, там менялась информация "прошивки", что их невозможно использовать в Украине. Украинские хакеры туда "заливают" другие прошивки, чтобы эти дроны использовать с точки зрения радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Сейчас же больше речь идет о запчастях к FPV-дронам. У нас есть некоторые попытки локализовать производство, то есть увеличить долю отечественных составляющих, материалов, но FPV-дроны, которые в большом количестве используются на фронте, они все, в частности, с двигателями и батареями китайского производства. У нас производство этих элементов есть, но в микроскопических количествах. Если полностью обрезать поставки в Украину через третьи страны или каким-то другим путем, то это несет для нас большую угрозу. Где мы тогда их сможем покупать? Трудно сказать. Не уверен, что где-то в странах ЕС, США есть производство в таком количестве, чтобы удовлетворить наши потребности.

Кроме того надо понимать, что изделия из Китая намного дешевле, чем из США и Европы. Если мы даже найдем источник для закупки этих комплектующих, то это подорожает для нас продукцию минимум вдвое или втрое.

Например, Пентагон подписал контракт с американским концерном Raytheon на поставку беспилотной авиационной системы Coyote, речь идет об ударных и разведывательных дронах на сумму более 5 млрд долларов. А нам союзники по коалиции предоставили 5 млрд евро на производство дронов. Американские, европейские беспилотники могут стать заменой, но они будут значительно дороже для нас.

Здесь стоит вопрос, происходит ли такая же зеркальная история для России? Сомневаюсь, что Китай поставки в Россию будет урезать.

По данным мировых изданий, Китай наоборот значительно увеличил поставки компонентов для производства дронов в Россию, что позволяет стране-агрессору, несмотря на санкции, увеличивать количество беспилотников.

Это не исключено. Поэтому для нас могут стать большой проблемой такие ограничения Китая, учитывая недостаток артиллерийских боеприпасов, которыми нас союзники обеспечить не могут. Добавляем сюда нехватку личного состава, а также тот факт, что авиации у нас не так много, как хотелось бы, то есть мы не можем делать такое количество вылетов и ударов, которое делают россияне.

Проходила информация, что украинские производители уже начали делать батареи для дронов. Насколько это может уменьшить нашу зависимость от китайских поставок?

Опять же вопрос в локализации производства. Вот мы говорим, что сделали, мол, три батареи для дрона, а надо сделать 300 тысяч. Объемы - это главная проблема. Мы уже делаем раму к дронам, электронику, батареи, но не слышал, чтобы двигатели в Украине производили.

Если рассматривать самый пессимистичный сценарий из серии "все пропало" - что нам не удастся обойти китайские запреты, то какие это будет иметь последствия для фронта?

Ситуации "все пропало" нет. У нас есть европейские союзники, но надо понимать, что тогда речь пойдет о более высокой стоимости дронов. В Китае себестоимость рабочей силы очень низкая, у них там нет проблем с экологией - есть у тебя отходы, то сливай в реку и никто ничего не скажет. В Европе так не получится, потому что там надо выполнять все экологические нормы, есть социальная защита всех рабочих, в частности, выплата медицинского страхования. Поэтому Европа сможет перекрыть нашу потребность, но вопрос срока поставок и стоимости дронов. Если сейчас себестоимость дрона, грубо говоря, 3 тысячи долларов, то она может вырасти до 5 тысяч. И это проблема, потому что нам придется уговаривать союзников покупать эти дроны.

Если мы в день на фронте уничтожаем тысячу врагов, то половину из них с помощью беспилотников. За день мы можем использовать примерно 5 тысяч FPV-дронов. Если это количество дронов снизится, допустим, до тысячи, то количество врагов, которых мы будем уничтожать за день, упадет до 100. И здесь возникает вопрос - кто будет утилизировать еще 400, по которым должны были бы отработать дронами? Это означает, что они смогут идти к нашим окопам, то есть это бои пехоты на близком расстоянии. Если раньше оккупанты уничтожались за 5 км до наших окопов, то теперь за 100 метров или непосредственно в боях. А это гораздо большая нагрузка, в первую очередь, на нашу пехоту, которой у нас и так не хватает.

Если говорить о дальнобойных дронах. То здесь ситуация может быть такой же сложной?

Здесь немного другая история, потому что в этих модификациях дронов используется двухтактный или четырехтактный двигатели, которые мы способны и сами производить и покупать у наших союзников. И если дальнобойный дрон стоит от 2 до 4 миллионов гривень, то разница в цене на двигателе при такой сумме не так заметна. Если в день мы можем использовать до 7 тысяч дронов, то эта цифра по дальнобойным кардинально меньше - до 100 штук, максимум 200. Поэтому здесь не такие уж серьезные проблемы и в финансовом плане, и по комплектующим.

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина могут повлиять на то, что Китай станет более нейтральной страной в войне между Россией и Украиной? И мы "проскочим" сквозь эти ограничения?

Мы должны понимать, что Китай - это коммунистическая страна, в которой диктатура, и ни о какой демократии там речь не идет. Поэтому для них ближе по духу Путин, чем Трамп. Президент США может дожать санкциями. Но вопрос в том, хватит ли силы духа и желания, политической воли у Трампа, чтобы это делать. В частности, бить санкциями по российским компаниям, возможно, и по китайским.