Далеко не во всех случаях осенняя перекопка оправдывает себя.

Все украинцы, у которых есть дачные участки или частные жилые дома, осенью готовят огород к зиме - обрезают деревья, укрывают кустарники, и даже рыхлят почву. Оказалось, что не все понимают, когда надо перекапывать огород, а когда нет - в некоторых случаях такая необходимость отсутствует.

Нужно ли перекапывать на зиму огород - плюсы и минусы

Для того чтобы понимать, когда осенью перекапывать огород, непременно стоит, важно определиться с тем, что вы будете на этой земле делать. Если планируете высаживать озимые культуры - перекопка важна, особенно в случае глинистой почвы или той, что никогда не окультуривалась. Также необходимо обращать внимание на климат - если вы точно знаете, что зима будет холодной и грунт "окаменеет", лучше осенью его перекопать.

Раньше дачники не думали о том, перекапывать огород или нет - всегда так делали, это был ежегодный осенний ритуал. Однако теперь, в современном мире, лучше подходить к вопросу осознанно. Если вы будете пользоваться огородом весной и летом постоянно, то не сомневайтесь в том, нужно ли копать огород на зиму. Такой вариант подготовки позволит вам:

избавиться от сорняков и мусора;

взрыхлить землю, чтобы подкормить ее, раскислить, улучшить состав и повысить плодородность;

уничтожить личинки вредителей, которые после перекопки окажутся наверху и во время сильных морозов погибнут;

пропитать почву влагой, облегчив себе посев семян весной.

Тем не менее, есть несколько причин, почему не нужно перекапывать огород. Такой процесс, с одной стороны, улучшает состояние грунта, с другой - может серьезно его ухудшить. Во время перекопки наверху почвы оказываются не только вредные насекомые и их личинки, но и полезные микроорганизмы, например, дождевые черви. Они естественным образом рыхлят землю, поддерживая биобаланс. Если вывести их с грядок полностью, есть шанс нарушить обменные процессы внутри почвы.

Еще одна причина кроется в погодных условиях, и не зря опытные садоводы точно знают, когда перекапывать огород. Делается это с конца октября по начало ноября, пока не выпал снег и температура воздуха не опустилась ниже ноля. Все дело в том, что после перекопки земля должна "отдохнуть" до заморозков как минимум две недели, иначе преждевременно выпавший снег бережно укроет всех паразитов, которых вы достали лопатой из почвы, и они успешно доживут до весны.

Нужно ли перекапывать огород перед зимой - если да, то как

Для того чтобы помочь себе, а не навредить, сначала посмотрите на грядки. Если грунт тяжелый и глинистый, беритесь за лопату. Для рыхлых и легких почв подойдут вилы. Песчаник вообще трогать нельзя до весны, как и любой огород и южных регионах, где он всегда более сухой, чем в северных.

Перекапывать огород или нет - дело только ваше, но если решились, поступайте правильно. Для грядок, где будет расти картофель, морковь, свекла, тыква и дыня, глубина перекопки должна составлять не менее 25 и не более 30 см, это называется "на штык лопаты". Помидорам, огурцам, перцам, редису и бобовым культурам хватит пяти-десяти сантиметров. Если вы уже раньше перекапывали свой огород, и почва у вас сама по себе рыхлая и легкая, усердно ковырять ее лопатой не нужно - можно не переворачивать, а перекладывать. Однако такое правило работает только с указанным видом грунта - если он буквально "каменный", или раньше никогда не обрабатывался таким образом, придется попотеть и тщательно перекопать, переворачивая землю порционно.

