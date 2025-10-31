В частности эксперт призвала действовать, а не стоять на месте.

Люди, которые последовательно достигают своих целей, имеют несколько общих ключевых черт. Такое мнение высказала профессор Пенсильванского университета и автор бестселлеров Анджела Дакворт, цитирует CNBC make it.

По ее словам, многие люди с высоким уровнем упорства имеют четыре качества, а именно:

Они занимаются проектами, которые их действительно интересуют.

Они старательно и целенаправленно оттачивают навыки, необходимые для этих проектов.

Они имеют сильное чувство цели, то есть чувствуют, что помогают не только себе, но и другим людям.

Они искренне надеются, что их усилия помогут им стать лучше в будущем.

"Когда вы смотрите на людей, которые достигли успеха в своем деле... Их ум сосредотачивается на этой теме и хочет оставаться там. Я не верю, что можно развить страсть без семян интереса", - отметила Дакворт.

Если вы не знаете, что вас на самом деле интересует, обратите внимание, когда люди вокруг вас говорят такие вещи, как: "Кстати, ты много времени проводишь, думая о X, Y и Z (условно)", советы психолога.

По ее словам, вы можете не осознавать, что вас интересует, пока не попробуете что-то новое, поэтому сделайте это, призвала она.

"Не думайте, просто делайте. Прекратите писать в дневнике. Прекратите задавать себе вопросы. Буквально выйдите и сделайте что-то. Интересы - это как еда. Вы должны попробовать, чтобы понять, нравится вам это или нет", - объяснила Дакворт.

Также чувство ответственности перед другими людьми может помочь вам лучше сосредоточиться на достижении цели, считают эксперты.

Если в какой-то момент вы начинаете не верить в себя, то можете попробовать метод, который использует сама Дакворт.

"Я достаю ручку и составляю список дел, который является чрезвычайно простым, например, "Открыть Google Doc". Затем я открываю Google Doc и отмечаю это как выполненное. Небольшая победа. Если вы разбиваете на части те вещи, которые вас удручают, просто подумайте себе: "Слишком большое". Не то, что это невозможно", - подчеркнула психолог.

