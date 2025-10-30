На такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира, считает президент.

Россияне 30 октября ударили по Славянской тепловой электростанции (ТЭС), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Несколько часов назад был удар по Славянской ТЭС - удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира", - сказал президент.

По его словам, весь день в Украине "от Запорожья и Николаевщины до Франковщины и Винницкой области" после ночного массированного российского удара работают энергетики.

Видео дня

"Были, к сожалению, попадания, и мишень - энергетика. Удар был сложный, комбинированный, специально просчитанный, было трудно противодействовать", - отметил Зеленский.

Ночной массированный удар РФ по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, РФ атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, оккупанты били по энергетической инфраструктуре. В Запорожье было попадание в общежитие, пострадали 11 человек, среди которых шестеро детей. В Киевской области в Борисполе ранена женщина 36 лет. Кроме того, Укрзализныця сообщила, что в результате обесточивания, которое возникло из-за вражеского обстрела, задерживался ряд поездов.

Стало известно, что в больнице умерла 7-летняя девочка, которая пострадала во время удара россиян по Ладыжину в Винницкой области. Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти не удалось.

Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян. По их данным, ПВО сбила или подавила 623 вражеские цели, а всего было обнаружено 705 средств воздушного нападения - 52 ракеты и 653 БПЛА различных типов. Зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях и падение обломков на 19 локациях в разных регионах Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: