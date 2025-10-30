Вертолеты уже покрасили в камуфляжные цвета индийской армии.

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставит новые ударные вертолеты AH-64E Apache, которые предназначены для Сухопутных войск Индии. Об этом сообщил фотограф KIWA Spotter, который опубликовал фото процесса загрузки трех вертолетов в самолет в городе Лейпциг (Германия), передает "Милитарный".

На фотографиях можно увидеть, что вертолеты уже покрасили в камуфляжные цвета индийской армии. Один из них имеет бортовой номер IA7105, что свидетельствует о его принадлежности к новой партии.

"Предыдущие машины этой серии - с номерами IA7101, IA7102 и IA7103 - доставили в Индию в июле 2025 года. Поставка выполняется в рамках контракта между Индией и компанией Boeing на сумму 600 миллионов долларов США", - добавили в материале.

Видео дня

Как пишет "Милитарный", соглашение, подписанное в 2020 году, предусматривает передачу шести ударных вертолетов AH-64E Apache для армейской авиации страны.

"Планировалось, что техника прибудет в Индию в мае-июне 2024 года, однако поставки задержались почти на полтора года из-за логистических трудностей. В рамках программы модернизации армейской авиации в индийском городе Джодхпур создана 451-я вертолетная эскадрилья, которая будет принимать новые Apache", - подчеркнули в издании.

По словам экспертов, главной задачей эскадрильи станет поддержка сухопутных войск, поражение бронетехники врага и прикрытие собственных подразделений в случае боевых действий.

"Вертолеты AH-64E Apache отличаются высокой маневренностью, мощным вооружением и современными системами наведения, обеспечивающими эффективную работу днем и ночью", - добавили в "Милитарном".

Кроме того, такие машины находятся на вооружении и Воздушных сил Индии, которые первыми получили такие вертолеты по предварительному контракту.

Известно, что сейчас Воздушные силы Индии имеют в своем составе 22 вертолета AH-64E Apache, которые уже активно используются в боевой подготовке и учениях.

Самолет Ан-124 "Руслан" - что известно

Ан-124 "Руслан" - это советский/украинский тяжелый транспортный самолет, разработанный компанией "Антонов". Впервые он поднялся в небо в 1982 году в Киеве, имеет грузоподъемность до 150 тонн и максимальную скорость до 865 км/ч.

Ан-124 до построения и появления Ан-225 "Мрия" был самым большим самолетом в мире, лишив этого титула американский C-5 Galaxy. После того, как "Мрия" была уничтожена, он остается самым тяжелым самолетом, вторым в мире самолетом с грузоподъемностью после Boeing 747-8 и крупнейшим военным транспортным самолетом.

В 2024 году журналист Сет Миллер сообщал, что украинский Ан-124 спас график запусков спутников Starlink.

"SpaceX срочно нужна пара удлинителей сопел MVac во Флориде. Компания зафрахтует самолет Ан-124, чтобы доставить их из Лос-Анджелеса", - написал тогда он.

Отмечается, что удлинители вакуумных сопел были необходимы для будущего запуска Falcon 9 с группами Starlink 6-57 и 6-58, запланированного на 7 и 12 мая 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: