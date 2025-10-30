Россия почти завершила модернизацию ядерных сил, а Китай сейчас наращивает свой ядерный арсенал с поразительной скоростью, пишет издание.

Если США вернутся к испытаниям ядерного оружия, это может поставить под угрозу договор, который на протяжении десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов. Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что поручение президента США Дональда Трампа Министерству обороны начать испытания ядерного оружия, вероятно, вызвано заявлением российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия успешно провела испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем и способностью нести ядерное оружие.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда считает, что если США возобновят ядерные испытания, это фактически даст Китаю и России карт-бланш на возобновление ядерных испытаний полной мощности, чего ни одна из стран не делала в течение многих лет.

"Режим нераспространения ядерного оружия сейчас находится под огромным давлением. Россия, Китай, Соединенные Штаты даже не могут прийти к согласию относительно основных принципов того, что на самом деле движет режим нераспространения", - цитирует его NYT.

Панда и другие эксперты предположили, что Трамп, возможно, имел в виду, что хочет провести испытательные запуски ракет, способных нести ядерное оружие, а не взрывать ядерные устройства под землей, и выразили надежду, что президент США еще сделает необходимые уточнения.

Но, отмечается, такие агрессивные заявления могут усилить настороженность Пекина относительно ядерных намерений США, мол, ядерное оружие - это одна из отраслей, где недоверие между Китаем и Соединенными Штатами углубилось, и перспектив быстрой сделки мало.

Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал

В статье говорится, что Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал и сейчас имеет около 600 ядерных боеголовок, большинство из которых предназначены для ракет наземного базирования. Впрочем, это пока значительно меньше, чем тысячи ядерных боеголовок, которые имеют США и РФ. .

"Россия почти завершила модернизацию всех своих ядерных сил, а Китай модернизируется, и они наращивают свой арсенал с поразительной скоростью", - заявлял в начале года заместитель министра обороны в администрации Трампа Элбридж Колби.

В новом пятилетнем плане развития Пекин заявил об "усилении стратегического сдерживания", пишет NYT. Как отмечается, такая формулировка охватывает и ядерные силы. В прошлом месяце Китай во время военного парада в Пекине продемонстрировал свою растущую коллекцию ракет, способных нести ядерные боеголовки, в том числе с подводных лодок и бомбардировщиков.

"Си Цзиньпин использовал этот парад, чтобы подчеркнуть зрелость китайской "ядерной триады" - способности нанести ядерный удар с суши, моря и воздуха. Темпы ядерного расширения Китая не уменьшатся и не изменятся только из-за заявления Трампа", - отметил исследователь Института оборонных исследований и исследований безопасности в Тайбэе Линь По-чжоу.

Пекин может готовиться к возобновлению подземных ядерных испытаний

Спутниковые снимки свидетельствуют, что Китай может готовиться к возобновлению подземных ядерных испытаний, чтобы продемонстрировать готовность ответить, если другие страны сделают то же самое, говорится в статье.

В целом Пекин провел около 45 испытаний - значительно меньше, чем США или Россия. Из-за этого китайские ученые, вероятно, имеют меньше экспериментальных данных для создания новых боеголовок. После 1996 года Китай, как и другие ядерные державы, ограничивался так называемыми "субкритическими тестами", которые не приводят к ядерным взрывам.

Однако новые спутниковые снимки с китайского полигона для ядерных испытаний в Синьцзяне свидетельствуют о возобновлении строительных работ, в частности новых тоннелей, которые могут быть использованы для подземных испытаний.

Если Трамп действительно отдаст приказ о проведении новых ядерных испытаний, США, по мнению Панды, понадобится примерно 18 месяцев, чтобы подготовить полигон в Неваде. Китай и Россия, по его словам, могут сделать это немного быстрее.

США объявили о немедленном начале испытаний ядерного оружия

Как сообщал ранее УНИАН, 30 октября впервые за 33 года Трамп объявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Он заявил в соцсети, что поручил Пентагону провести испытания американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.

Впоследствии на борту Air Force One Трамп подтвердил, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория было бы "целесообразным", однако при этом сказал, что ведет переговоры с Россией о денуклеаризации. Он не уточнил, когда и где состоятся ядерные испытания в США, сказав лишь: "У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено".

Кремль отреагировал на заявления Трампа. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не включали ядерные детонации и не нарушали запрет на ядерные испытания.

"Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это (испытания "Буревестника" и "Посейдона", - УНИАН) не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание", - заявил Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

