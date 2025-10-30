Пользователь увеличил автономность старого Айфона на 20%, переключив одну настройку

Несмотря на то, что батарея iPhone со временем теряет свои возможности, еёе производительность все еще можно улучшить.

Многие владельцы старых iPhone жалуются, что аккумулятор "умирает" к середине дня – даже после полного заряда. Редактор портала MakeUseOf столкнулся с той же проблемой, пока не обнаружил, что все дело в одной простой настройке. После ее изменения смартфон стал держать заряд на несколько часов дольше.

Ключ к решению – отключение настройки "Фоновое обновление приложений" (Background App Refresh). Она позволяет приложениям самостоятельно загружать новый контент проверять наличие обновлений, даже когда они не используются активно – это удобно, но крайне энергозатратно.

Чтобы найти ее, перейдите в "Настройки" → "Основные" → "Обновление контента". Здесь можно:

Выбрать вариант "Wi-Fi" или "Wi-Fi и сотовые данные".

Полностью выключить фоновое обновление для приложений.

Вместо того, чтобы полностью отключить эту функцию, автор выбрал сбалансированный подход, установив значение "только Wi-Fi".

После чего он оставил активным обновление только для по-настоящему нужных программ, таких как почта и погода. Остальным просто запретил работать в фоне.

"Соцсети, мессенджеры и развлекательные приложения часто обновляются просто чтобы загрузить новые ленты или рекомендации, что тихо расходует батарею, если оставить их работать в фоне. Ограничение таких обновлений – один из самых простых способов продлить время работы аккумулятора", говорится в заметке.

Изменение в работе iPhone проявилось уже на следующий день. За ночь телефон разрядился минимально, а при обычном использовании он стал работать дольше. Уведомления по-прежнему приходили как обычно, так как push-уведомления проходят через серверы Apple и не зависят от настройки "Обновление контента в фоне".

"Этот переключатель лишь останавливает приложения от загрузки новых данных, когда они не находятся на экране", – подытожил автор.

Таким образом зачастую продлить автономность старенького iPhone можно без замены батарейки. Достаточно лишь "переключить подход": не полностью отключать функции, а умно распределить ресурсы.

