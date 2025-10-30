Контрнаступательная операция под Добропольем должна была остановить наступление РФ, но она "не прошла успешно".

Ситуация в Покровске и агломерации очень сложная, россияне пытаются накапливать личный состав в городе и вытеснять Силы обороны. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Роман Костенко - народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также он отметил, что россияне пытаются перекрыть логистические пути из-за помощи дронов и сделать таким образом окружение Сил обороны, которые находятся в Покровске.

"Многие понимали, что с теми темпами и теми ресурсами, которые задействуют россияне непосредственно на этом направлении, потеря Покровска - это давно был вопрос времени. И все, что мы делали, это был вопрос того, чтобы притормозить продвижение россиян", - сказал Костенко.

Нардеп добавил, что с 2022 года российские оккупанты не изменили своей стратегической цели - полный захват Донецкой и Луганской областей в административных границах.

"Поэтому это логично, что враг будет там давить. И при большем ресурсе враг потихоньку продвигается. Конечно, там были там некоторые ошибки, могли на них мы повлиять или не могли, это уже с военной точки зрения нужно оценивать. Но враг продвигается симметрично по этому направлению, пытаясь захватить эту территорию", - добавил Костенко.

Он отметил, что Силы обороны прилагают все усилия, чтобы остановить наступление РФ в районе Покровска. Однако преимущество пока на стороне россиян. Народный избранник объяснил:

"Можно ли сейчас сделать так, чтобы враг не продвигался дальше? Помните то контрнаступление, о котором президент говорил недавно, что мы ведем контрнаступление на Добропольском направлении. Это контрнаступление должно было притормозить продвижение врага. Там стояли десантные бригады, но враг там занял серьезную оборону. Ну, насколько мы видим, что это контрнаступление не прошло успешно и враг все-таки продолжает продвигаться. Я думаю, что все эксперты понимали, что Покровск - это вопрос времени. Вопрос стоял только какого времени. Сейчас видим, битва входит в такую заключительную фазу".

В то же время он подчеркнул, что украинскому командованию необходимо принять "правильные решения" по ситуации в Покровской агломерации.

"Это по обороне правильной, по управлению огнем, уничтожению большего количества россиян. Ну и ни в коем случае не допустить окружения и оставления там наших подразделений, если придется. Конечно, нужно сделать все, чтобы не было окружения", - сказал Костенко.

Ситуация в районе Покровска: важные новости

Ранее о том, что Украине следует принимать "непопулярные решения" по Покровску заявлял Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке. Он отметил, что РФ на примере Бахмута не хочет вступать в городские бои и планирует окружить Покровск.

"Кому текст не понятен: не потеряйте зря ребят ради политики и общественного мнения", - призвал "Флеш".

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне пытаются закрепляться в городской застройке Покровска. Он также отметил, что никакого "блокирования" города со стороны российских оккупантов нет.

