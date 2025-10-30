В "Укрэнерго" отметили, что продолжительность отключений может как возрасти, так и уменьшиться.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки во всех регионах Украины снова введены графики почасовых отключений света, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что свет сегодня, 30 октября, поочередно будут отключать с 15:00 до 22:00.

"Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей", - отметили в компании.

Видео дня

При этом диспетчер энергосистемы напомнил, что время и объем применения ограничений могут измениться. То есть свет могут выключить как раньше, так и сократить время отключения.

В компании призвали следить за актуальной информацией об отключении света на официальных страницах энергокомпаний.

Атаки РФ и энергетику Украины и отключение света

В ночь на 30 октября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Главной целью врага были объекты энергетики. В результате удара зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.

Из-за атаки врага в большинстве областей Украины были введены графики аварийных отключений, которые впоследствии изменились на почасовые

Через несколько часов Минэнерго сообщило об отмене графиков почасовых отключений. В то же время в ведомстве отметили, что до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: