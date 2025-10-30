Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате российской массированной ракетно-дроновой атаки во всех регионах Украины снова введены графики почасовых отключений света, сообщает "Укрэнерго".
Отмечается, что свет сегодня, 30 октября, поочередно будут отключать с 15:00 до 22:00.
"Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей", - отметили в компании.
При этом диспетчер энергосистемы напомнил, что время и объем применения ограничений могут измениться. То есть свет могут выключить как раньше, так и сократить время отключения.
В компании призвали следить за актуальной информацией об отключении света на официальных страницах энергокомпаний.
Атаки РФ и энергетику Украины и отключение света
В ночь на 30 октября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Главной целью врага были объекты энергетики. В результате удара зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.
Из-за атаки врага в большинстве областей Украины были введены графики аварийных отключений, которые впоследствии изменились на почасовые
Через несколько часов Минэнерго сообщило об отмене графиков почасовых отключений. В то же время в ведомстве отметили, что до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.