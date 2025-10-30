Православный праздник сегодня в народе называют Никодимов.

31 октября по новому календарю православной церкви в Украине вспоминают святого праведного Петра (Калнышевского) Многострадального - последнего кошевого атамана Запорожской Сечи. Он прожил более века, прошел путь от казака до узника Соловецкого монастыря и был причислен к лику святых. О нем, традициях и приметах этого дня, а также о том, какой сегодня праздник церковный по старому стилю - далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

31 октября (13 ноября по старому календарю) в православной церкви вспоминают Петра Калнышевского - человека необычайной судьбы и глубокой веры, выдающегося украинского государственного, культурного и духовного деятеля, последнего кошевого атамана Войска Запорожского Низового, кавалера ордена Андрея Первозванного и узника Российской империи.

Родился Петр Калнышевский в 1690-1691 году (разные источники указывают разную дату) в селе Пустовойтовка (ныне Роменский район Сумской области). По преданию, когда мальчику было 8 лет, он попал на Запорожскую Сечь. Там проявил незаурядный ум и лидерские качества, служил военным есаулом, за атем судьей Войска Запорожского Низового. В 1762 году казаки избрали его кошевым атаманом, в том же году он встретился с Екатериной II, и та отстранила его от должности. Через три года, вопреки воле императрицы, казаки вновь выбрали Калнышевского атаманом и еще в течение десяти лет переизбирали его на эту должность - пока Войско Запорожское Низовое не было разрушено в 1775 году.

За участие и союзничество в русско-турецкой войне в 1768-1774 годах Запорожское войско получило благодарность от Екатерины II. Петр Калнышевский в возрасте 80 лет был удостоен высшей награды империи - ордена Андрея Первозванного и звания генерал-поручика Российской армии.

Во время своего атаманства он защищал земли и автономию Запорожья, развивал земледелие и торговлю, поощрял заселение степей. На свои средства атаман строил церкви и школы, закупал церковную литературу, возводил храмы – это церковь Святой Троицы в родном селе Пустовойтовка, Покровская церковь в Ромнах и Николаевская - в Смеле Черкасской области.

В 1768 году на Запорожской Сечи начался казацкий бунт – казаки в результате политики Российской империи выступили против атамана из-за ухудшения положения простых воинов, но Петр тогда сумел подавить восстание. Спустя несколько лет, когда князь Потемкин выступил на заседании правительства с проектом уничтожить Запорожскую Сечь, царская армия окружила запорожцев - с войны с Османской империей как раз возвращалось 100-тысячное войско генерал-поручика Петра Текелия. У казаков не было сил для обороны - в это время Войско Запорожское еще с этой войны не вернулось, и Калнышевский сдался без боя. Его арестовали и по распоряжению Екатерины II пожизненно сослали в Соловецкий монастырь, где он просидел более четверти века в тяжелейших условиях - в одиночной камере, без права переписки и общения.

Несмотря на заключение, Петр оставался человеком веры и внутреннего достоинства: он экономил деньги (ему выделяли в сутки 1 рубль, в 40 раз больше, чем остальным узникам), чинил свой каземат и купил в подарок для монастыря дорогое Евангелие - за 2435 рублей. В 1801 году новый император Александр I помиловал Калнышевского, но 111-летний старец остался монахом в монастыре. Умер он 31 октября на 113-м году жизни и был похоронен у Преображенского собора Соловецкой обители.

В 2008 году украинская православная церковь канонизировала Петра Калнышевского как святого праведного Петре Многострадального.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

по новому стилю почитают апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия, Аристовула;

мученика Епимаха;

преподобного Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских;

преподобную Мавру Константинопольскую, диакониссу.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно старому календарю - 31 октября вспоминают святого апостола и евангелиста Луку.

С какими молитвами обращаются в этот день, что можно и чего нельзя делать сегодня

Святого Петра Калнышевского памяти просят о мире на земле и о любви к добродетели. Обращаются также в этот день с молитвами и к святым Спиридону и Никодиму Печерским - хранителям дома и семьи. Им молятся о защите от пожаров, болезней, нищеты.

В народе день прозвали Никодимов. Сегодня, согласно традиции, готовят блюда из курицы. Те, кто держит кур дома, переселяют птиц в более теплые, зимние, курятники или утепляют летние.

В народе существует интересное поверье этого дня: считается, если сегодня хорошенько выспаться, то проживешь долгую жизнь.

В церковный праздник 31 октября, как и в любой другой день, Церковь предостерегает от ссор, сквернословия, злости, осуждения. Нельзя проявлять зависть и жадность, лениться и отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам, в Никодимов день не следует брать деньги в долг и тратить крупные суммы - это к убыткам. Не стоит поднимать что-либо потерянное, а если найдешь деньги, стоит сразу же отдать нуждающимся - тогда следующий год обещает удачу и достаток. Существовал в старину и интересный обычай в этот день: с утра надевали на руку зеленую нить, чтобы защититься от зла, а вечером ее сжигали - "снимали" с себя беды.

Приметы 31 октября

В Никодимов день нужно внимательно наблюдать за природой - она подсказывает, когда поменяется погода и какой будет зима:

небо ночью затянуто тучами - это к дождю;

птицы нахохлились - к затяжной непогоде;

снег пошел с утра - к теплой и поздней зиме.

Сильный ветер в этот день принесет скорое похолодание, а множество ярких звезд на небе - мягкую, спокойную зиму. Главная примета дня: если 31 октября слышно пение снегирей - зима уже вступает в свои права.

