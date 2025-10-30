Он описывается как "идеальный подарок для юных патриотов и будущих покорителей неба".

Игрушечная копия иранского беспилотника "Шахед", который Россия активно использует для атак на Украину, продаётся детям на российском сайте электронной коммерции. Об этом пишет CBS News.

Отмечается, что на сайте Ozon, который часто называют российским Amazon, этот небольшой пенопластовый дрон продаётся как копия "Герани-2" (российское обозначение иранского беспилотника "Шахед"). В описании указано, что товар "подходит для детей от 6 лет и старше", и утверждается, что он развивает "координацию, точность и воображение". Также он описывается как "идеальный подарок для юных патриотов и будущих покорителей неба".

Примечательно, что игрушку, которая продаётся за 350 российских рублей (около 180 гривень), можно оснастить петардами на кончике, которые взрываются при ударе, имитируя то, как настоящие беспилотники "Шахед" летят к цели и взрываются при ударе.

Все отзывы о товаре, представленном на сайте положительные. Один из комментаторов написал:

"Классная игрушка, мой сын в восторге, я тоже заказал ещё фейерверков".

Другой комментатор отметил, что это "отличная игрушка и она совсем как настоящая".

Отмечается, что Россия - не единственная, кто продаёт игрушечные копии боевых беспилотников: на сайтах электронной коммерции по всему миру представлен широкий ассортимент других моделей.

Война в Украине - использование "Шахедов"

Дальнобойные иранские беспилотники "Шахед" широко используются во время вторжения России в Украину, где они атакуют объекты гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры. Относительно низкая стоимость и возможность полёта на малых высотах сделали их излюбленным оружием России с августа 2022 года.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, ключевая проблема "Шахедов" заключается в их количестве, что делает ее более опасной, чем баллистика.

