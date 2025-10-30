Украинский летчик считает, что шведский истребитель может стать основой будущего авиапарка Украины.

Шведский многоцелевой истребитель JAS-39 Gripen от Saab является идеальным вариантом для Украины, а также достаточно надежным для долгосрочной эксплуатации. Такое мнение высказал украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya, пишет Business Insider.

"Лично для меня JAS-39 - это единственный истребитель в мире, ради которого я готов продать душу. Даже променять мою единственную любовь - МиГ-29", - написал он на своей странице в Instagram.

В издании напомнили, что Ворошилов в 2022 году получил государственную награду "Герой Украины" за свои заслуги в борьбе с российскими захватчиками. В частности, летчик сбил две ракеты и пять беспилотников во время атаки на Винницу.

Видео дня

Ворошилов отметил, что россияне регулярно атакуют украинские базы и аэродромы с помощью беспилотников типа "Шахед", крылатых ракет и баллистических ракет и других средств воздушного поражения. По его словам, шведский истребитель был разработан для ведения боевых действий, в которых противник нацелен на такие аэродромы.

Летчик рассказал, что JAS-39 может взлетать даже с поврежденных аэродромов, так как его воздухозаборники расположены по бокам фюзеляжа. Это снижает вероятность попадания в самолет мелких осколков боеприпасов, а также помогает снизить видимость для вражеских радаров.

Кроме того, JAS-39 может заправляться с работающим двигателем и через несколько минут быть готов к следующему вылету. Ворошилов считает, что это может помочь спасти жизни, особенно в ситуациях, когда каждая секунда на счету.

Также летчик напомнил, что Gripen может нести ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor. Более того, истребитель можно оснастить как американским, так и европейским оружием, что отлично подходит Украине.

Другим плюсом шведского истребителя Ворошилов назвал то, что он является одним из самых дешевых в эксплуатации среди современных самолетов. По его словам, час полета на Gripen обойдется дешевле, чем на МиГ-29.

Saab пока не подписала контракт на производство Gripen в Украине

Напомним, что ранее руководитель отдела по связям с медиа в Saab Матиас Редстрем рассказал, что компания пока не подписала контракт на производство истребителей JAS-39 Gripen в Украине. Тем не менее Saab приветствовала письмо о намерениях, которое на прошлой неделе было подписано между Швецией и Украиной о поставке около 100 истребителей Gripen.

Редстрем отметил, что его компания надеется на то, что контракт будет подписан. В компании рассказали, что имеют хорошие отношения с украинской оборонной промышленностью.

