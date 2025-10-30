И в Украине, и в РФ, и в мире в целом очень внимательно наблюдали за встречей Си Цзиньпина и Дональда Трампа, закономерно оценивая ее как "кульминацию" всей внешней активности США и Китая в течение последнего года.

Ожидания были огромные. Но они не оправдались, потому что встреча прошла вроде бы безрезультатно - была "встреча ради встречи", просто, чтобы зафиксировать дискуссию (вместо войны) на самом высоком уровне. Или все же ожидания оправдались? Потому что остановка торговых войн это тоже результат. Здесь окончательного ответа нет. Ведь эти переговоры - не событие, а процесс, который на территории саммита в Корее только начался.

И начался он с того, что стороны публично взяли "паузу" в конфронтации на год - Трамп пообещал не увеличивать пошлины на китайские товары, а Си - не блокировать поставки редкоземельных металлов на Запад.

Впрочем, это напоминает "вечный мир" в позднем Средневековье - соглашение, которое подписывали после каждой войны. Такой "вечный" мир редко длился больше года - его нарушали обычно почти сразу. В нашем случае это будет что-то очень похожее.

Причем переговоры - "торги" - все это время будут продолжаться, хотя, вероятно, и без значительных сдвигов. Будут продолжаться, потому что этот процесс "дискуссии" не должен будет остановиться. Иначе снова пошлины, ограничения на редкоземель и все это.

Уже появились в СМИ инсайды, что новая встреча делегаций или даже Трампа и Си может состояться в апреле. Но это больше "заявление на пробу", чтобы оценить реакцию другой стороны (и она была достаточно прохладной со стороны Пекина).

А почему Трамп не хочет ждать год, а хочет уже весну? Потому что у него выборы в 2026 году в Конгресс и очень нужны "победы" над Китаем, нужна "нобелевка" - нужно что-то, что он может продемонстрировать радикальным (а значит нетерпеливым) трампистам. Китайцам же, наоборот, хочется дождаться конца этого избирательного цикла и посмотреть, станет ли Трамп "хромой уткой" уже в следующем году, если проиграет выборы в Конгресс демократам.

Поэтому, кстати, очевидно, что Трамп не будет просто тихо сидеть весь год, а вновь попытается "перевернуть игральную доску" - хотя пока сложно сказать каким образом. Потому что возможностей у него просто пропасть - от эскалации с РФ на стороне ЕС и Украины до свержения режима Мадуро в Венесуэле, или альянс с РФ ценой "продажи" Путину интересов ЕС и Украины (последнее крайне маловероятно, но для Трампа это "идея-фикс" с начала года).

Наглядно видно, кто хочет сделку и просто дергается от нетерпения, бросаясь то в одну, то в другую сторону, а кто готов подождать. Трамп давит со своими предложениями переделить мировую торговую систему, потому что сроки поджимают, тогда как Си все устраивает, и он ждет, пока Запад дозреет до "пряника", ведь до сих пор китайцам предлагали исключительно "кнут" - пошлины, санкции и тому подобное.

Причем угрожали "кнутом" достаточно слабым, который не является реальной угрозой для Китая. Ведь угрозой является только полное эмбарго на китайские товары, но Запад не может себе этого позволить, потому что тогда уже экономика США и ЕС просто рухнет. Несмотря на всю экспрессию, Трамп вряд ли завалит собственную экономику себе под выборы.

На фоне кучи инсайдов в западных СМИ, заявлений чиновников и самого Трампа, показательно, что Пекин молчит - реакция почти нулевая.

Нет, государственное ТВ Китая конечно выдало какую-то почти поэтическую заготовку с заявлениями Си по итогам встречи. Но это просто набор общих красивых фраз, которые сводятся к призыву продолжения переговоров. Просто тянут время, копируя поведение Путина против того же Трампа, который, как считают там, уже оказался "на крючке" и может только дергаться, но с "крючка" не сорвется, рано или поздно пойдя на уступки Китаю.

Вот пример "заявления ни о чем" от "товарища" Си: "Перед лицом ветров, волн и вызовов мы с вами, как рулевые китайско-американских отношений, должны держать правильный курс и обеспечить уверенное продвижение вперед огромного корабля этих отношений. Я всегда верил, что развитие Китая идет бок о бок с вашим видением сделать Америку великой снова. Наши две страны вполне способны помогать друг другу достигать успеха и процветания вместе"... Ну, типа, "давайте договариваться", но когда-то потом и без каких-либо конкретных предложений.

Эта "пауза" - это не "мир", а лишь "перемирие" в торговой войне и, скорее, декларация, чем реальный шаг к взаимной деэскалации между США и Китаем. Просто стороны признали, что пока слишком зависимы друг от друга и следующий год будут работать над тем, чтобы "мобилизовать" союзников и ресурсы, готовясь к следующему раунду.

А это уже важно для ЕС, Украины и РФ. Если с ЕС все понятно (там пытаются как-то и Трампа не разозлить, и собственное соглашение с КНР подписать), то по нашей войне и ожиданиях от встречи все несколько сложнее.

Первое, что важно отметить - и США, и Китай показывают, что вопрос российско-украинской войны и отношений Пекина как с Москвой, так и с Киевом является абсолютно второстепенным вопросом.

Трамп сказал, что вопрос войны с Си не трогали, как и вопрос поставок российской нефти.

Китайская же сторона полностью этот вопрос проигнорировала, будто это вообще не стоит внимания. Хотя все понимают, что любое мирное соглашение между Украиной и РФ невозможно без привлечения КНР, которая стала "тыловой базой" Кремля.

Фактически Си стал на сторону Путина, отвергнув предложения Трампа к более активному участию в мирном процессе. Путин не зря всю неделю "надувал щеки" и показывал, что он не "бумажный тигр", а действительно на что-то способен в войне против "всего Запада" (так в Поднебесной воспринимают российско-украинскую войну - как инструмент ослабления ЕС и США, а на желания украинцев китайцам безразлично).

Кремль получил еще год на войну и на попытку достичь своих маниакальных "целей СВО", что для нас не очень хорошая новость, учитывая ситуацию на фронтах, которая является результатом повальной веры власти и оппозиции в "договорняк" в ближайшей перспективе. Встреча Си и Трампа показывает, что война будет продолжаться до тех пор, пока мы будем сопротивляться, а потому все эти разговоры о выборах нужно не то что отложить, а "забанить" как худший грех на время войны.

Но это позиция российско-китайской стороны. С другой же стороны есть США и ЕС, которые уже окончательно увидели, что Кремль и Поднебесная действуют синхронно, хотя Китай имеет множество инструментов, чтобы повлиять на РФ (но не хочет, потому что ему это не выгодно). То есть, для нас это не приговор, потому что Си, поддержав фактически позицию Путина на продолжение войны (или на нашу капитуляцию, на что Кремль и надеется), буквально толкает Трампа на усиление поддержки Украины и координацию с ЕС.

Уже очевидно всем, что сам Трамп без партнеров никак не получит от Си уступок по переделу мировой торговли, а главный "индикатор" для партнеров сейчас - это вопрос поддержки Украины. При этом не стоит думать, что поддержка Кремля со стороны КНР беспрекословна. Вовсе нет. Китайцы ее внимательно "дозируют", чтобы Кремль тоже, вдруг, не достиг быстрой победы, подбрасывая лишь немного помощи, если дела у РФ начинают идти совсем плохо.

Например, сейчас в РФ огромный дефицит бюджета - но "болотный" Минфин внезапно отчитался о росте поступлений из непонятных источников, под которыми обозреватели подозревают именно Китай. Хотя пока не понятно - это прямой кредит на триллион рублей, покупка российских облигаций, авансовый платеж за нефть и газ или закупка золота с бриллиантами.

Да это и не так важно. Главное, что это хоть и "помощь", но в первую очередь для китайцев это еще и заработок. Так зачем же такую ситуацию завершать и достигать какого-то перемирия, теряя максимальные выгоды от РФ и не получая никаких "пряников" от Запада?

Впрочем, несмотря на такую позицию, китайцы не обрывают и отношения с Украиной. Наоборот, почти все конфликтные ситуации этого года инициировала украинская сторона - как ответ на ту же поддержку Кремля и в знак солидарности с Трампом. Тем Трампом, который уже "переобулся", а мы остались "в контрах" с китайцами, которые назло нам только увеличивают поддержку Кремля.

Желательно на тот год, который будет "паузой" между США и КНР, Киеву сохранять нейтралитет и не очень ссориться с китайцами. Потому что мы их не "укусим", а вот их обида "прилетит" нам в виде российских дронов и ракет. Здесь мы должны идти в "фарватере" более осторожной политики ЕС и не очень "выпрыгивать" впереди "рыжего паровоза", который постоянно меняет направление, выставляя всех, кто поверил и пошел за ним, какими-то дураками.

Баланс и нейтралитет - вот, что нам нужно в отношении КНР.

А еще - искать их зависимости от нас. Например, перед встречей в Корее китайцы тоже показывали свою силу и демонстрировали всю неделю новейшие вооружения. Среди них был учебно-боевой самолет JL-10B. Он интересен тем, что там стоят двигатели от "Мотор-Сич". Точнее - стояли. Ведь эта новая модификация, которая была представлена, как раз и показывает миру способность китайцев самим делать такие двигатели.

Эти двигатели, на самом деле, являются просто копией украинских, которые в КНР адаптировали в производстве последние лет десять. Это пример зависимости Китая от Украины, которую мы уже потеряли. Но еще потеряно не все (в частности в аграрке), а также в дипломатии, потому что именно вопрос хороших отношений с Украиной является индикатором для сотрудничества со всеми странами ЕС, кроме Венгрии и Словакии. Мы должны уметь "продавать" эти тесные отношения с ЕС - и в координации с самим ЕС, кстати.

Понимая это, Китай демонстративно не поддерживает публично позицию Кремля (хотя делает это де-факто), зато через группу "Друзья мира" устами своего представителя Фу Цхуна делает "очередные" призывы к миру и (а это уже относительно новое) - к "необходимости недопущения поставок оружия сторонам конфликта", намекая на Запад и Украину, чем поддерживает российскую "миросозидательную" позицию.

Таким образом, встреча Си и Трампа, хоть и была фактически проходной и безрезультатной, но она и не должна была принести какой-то быстрый результат. Она просто фиксирует положение вещей и, так сказать, "упорядочивает" мировой порядок на данном этапе, который является подготовительным к тому, что произойдет в 2026-27 годах. При этом, что именно произойдет - пока никто не знает, потому что это будет зависеть от того, в каком состоянии придут к финальному этапу переговоров не только США и КНР, но и их партнеры и сателлиты.

Для нас же главное - не терять голову в "безнадежных надеждах", а делать все, чтобы мобилизовать все ресурсы и терпение для сопротивления столько, сколько нужно. И это, прежде всего, касается тыла, который несколько "размяк" на фоне псевдомиролюбивых заявлений Трампа и других политиков, которым важнее не наша судьба, а быстрые результаты. которые, на самом деле, недостижимы в текущих условиях - все результаты, кроме нашей капитуляции, что для нас неприемлемо.

Держим строй дома и ищем в дипломатии новые возможности, которых после этой встречи Си и Трампа для нас и ЕС станет больше. Конечно, если мы свои "карты" умело разыграем.