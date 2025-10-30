Эррол Маск заявил, что российский паспорт был бы для него "большой честью".

Отец главы компании SpaceX Илона Маска Эррол Маск заявил, что он не против получить российский паспорт. Об этом стало известно из его интервью российскому информагентству ТАСС.

На вопрос пропагандистки, хотел бы он получить российский паспорт, он ответил утвердительно и добавил, что это было бы для него "большой честью".

"Конечно, почему бы и нет. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Это было бы большой честью для меня", - говорил Эррол Маск.

79-летний Эррол Маск, отец Илона Маска, - южноафриканский политик в отставке, инженер-электромеханик, пилот, моряк, консультант и застройщик, который когда-то был совладельцем изумрудного рудника в Замбии.

Отношение отца Илона Маска к России: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в июне 2025 года отец Маска прилетел в Москву на форум главного идеолога "русского мира" Александра Дугина. Во время разговора с кремлевскими пропагандистами он раскритиковал сына за спор с президентом США Дональдом Трампом.

Также во время этого визита отец Илона Маска рассказал о попытках сына купить ракету в РФ. По его словам, россияне не поверили, что миллиардер действительно хочет купить у них ракету, и не продали ее. Кроме того, Эррол Маск тогда похвалил российские ракеты, назвав их "лучшими в мире".

Ранее отец Маска признался, что они с сыном восхищаются российским диктатором Владимиром Путиным и считают его примером "сильного лидера". "Я слушаю его речи - он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчину мужчину, я не говорю об отношениях между странами и так далее, а просто как мужчину мужчину, очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину", - заявлял он.

Вас также могут заинтересовать новости: