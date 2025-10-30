Поэтому необходимо думать об альтернативных средствах для борьбы с климатическим кризисом.

Ученые предупредили, что полагаться на солнечную геоинженерию будет очень рискованно для человечества. В частности Организация Объединенных Наций предупредила, что мир не успевает достичь целей по сокращению выбросов углерода, установленных Парижским соглашением 2015 года. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на анализ исследователей.

Поэтому теперь нужно думать об альтернативных средствах для борьбы с климатическим кризисом.

"Геоинженерия является одной из потенциальных альтернатив, поскольку амбициозные проекты могут затемнить солнце путем распыления частиц в атмосфере. Однако группа ученых предупредила о рисках, связанных с этим методом, известным как стратосферные аэрозольные инъекции (SAI)", - отмечают в материале.

По их словам, даже если все сделать правильно, то есть риск, что это может иметь обратный эффект.

В чем несовершенство исследований солнечной инженерии

Компьютерные моделирования SAI дают многообещающие результаты, однако они могут не точно отражать широкий спектр рисков, которые связаны с этим методом.

"SAI вдохновлена природными процессами, что означает, что она является менее неизвестной величиной по сравнению с потенциальными альтернативами. Исторически, извержения вулканов выбрасывали миллионы тонн диоксида серы в стратосферу. Частицы реагируют с водяным паром и другими газами, образуя сульфатные аэрозоли. Они могут оставаться в стратосфере в течение лет, отражая солнечный свет обратно в космос и охлаждая планету", - объяснили в Interesting Engineering.

Несмотря на то, что такие технологии дают многообещающие результаты, они не обязательно показывают то, что будет происходить в реальном мире, предупреждают ученые.

"Если попытаться это сделать, может произойти целый ряд событий, и мы утверждаем, что диапазон возможных результатов гораздо шире, чем кто-либо мог себе представить до сих пор", - отметил в пресс-релизе В. Фей Макнил, химик-атмосферолог и ученый-аэрозолист из Колумбийской школы климата и Колумбийского инженерного университета.

Также команда исследователей под руководством ученого-аэрозолиста Миранды Хак из Колумбийского университета в США отметила, что ряд ограничений может препятствовать нашей способности эффективно выполнять операции SAI. Эти ограничения начинаются от политических проблем до инженерных и логистических препятствий.

Какие риски чрезмерной зависимости от солнечной геоинженерии?

Колумбийские ученые предупреждают о рисках чрезмерной зависимости от солнечной геоинженерии как решения климатического кризиса.

"Даже если моделирование SAI в климатических моделях является совершенным, оно неизбежно будет идеализированным. Исследователи моделируют идеальные частицы идеального размера. И в моделировании они размещают именно столько частиц, сколько хотят, и именно там, где хотят. Но когда вы начинаете думать о том, где мы на самом деле находимся, по сравнению с этой идеализированной ситуацией, оказывается много неопределенности в этих прогнозах", - добавил Макнил.

Другие исследования ученых

