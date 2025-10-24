Даже если внешне все выглядит чистым, неприятный запах выдает грязь и жир.

Уборка - неотъемлемая часть жизни большинства людей. Проще всего наводить порядок в доме, пользуясь профессиональными советами экспертов. Это позволяет не только избегать ошибок, но и выбирать самые эффективные средства.

Бытовые приборы, которые контактируют с едой и грязной одеждой особенно быстро загрязняются. При этом чаще всего во время уборки их избегают.

Чем отмыть микроволновку, стиральную машинку и духовку - далее в материале.

Видео дня

Как быстро отмыть микроволновку

Издание HuffPost расспросило профессиональных уборщиц о том, как лучше всего проводить очистку бытовой техники.

"Когда я впервые провожу ознакомительную экскурсию с потенциальными клиентами и открываю микроволновую печь, они обычно немного смущаются и говорят, что всегда забывают про нее", - отмечает Сара Сан Анджело, уборщица из Чарльстона.

Частота чистки этой бытовой техники прямо зависит от того, насколько активно вы ею пользуетесь. Однако, если на микроволновке появляются брызги, не стоит откладывать это дело.

Эмбер Элиз, владелица магазина Bubbles and Buckets в штате Миннесота, рассказала, как отмыть микроволновку внутри. Она советует поставить в внутрь миску с водой и лимонным соком или уксусом и довести до кипения. Оставляем так на пять минут, а затем приступаем к уборке. Все будет быстро отмываться.

Как отмыть стиральную машинку

По мнению Элиз, самым грязным в этой технике является внутренняя часть. Даже если снаружи все чисто, неприятных запах все выдаст.

"Если не чистить ее каждый месяц, со временем может появиться затхлый запах, который будет накапливаться", - говорит эксперт.

Она поделилась своими рекомендациями, как отмыть стиральную машинку от грязи и плесени. Элиз рекомендует использовать таблетки для чистки стиральных машин, чтобы продлить срок службы.

Важно тщательно осматривать стиральную машину на наличие грязи. Например, у устройств с фронтальной загрузкой часто скапливается плесень на резиновом уплотнителе.

Как отмыть духовку

В то же время Мария Гиракоча, уборщица из нью-йоркской Liberty Cleaners, считает, что самой грязной частью является духовка.

По ее мнению, чаще всего люди забывают чистить дверцу и решетку духовки. Также не стоит игнорировать и варочную панель на плите.

Если слишком долго не очищать их от жира, его становится практически невозможно снять. Очень важно очищать духовку и плиту от жира и остатков пищи не только из-за красоты, но и ради безопасности.

Согласно анализу отчетов пожарных служб, проведенному Национальной ассоциацией противопожарной защиты, более двух третей пожаров на домашней кухне в США начинались из-за возгорания продуктов питания и жира.

Элиз поделилась, как отмыть духовку от застарелого жира. Она для этого использует пемзу, стальную мочалку или специальную химию для очистки. При этом каждый сам может выбрать, чем отмыть духовку, микроволновку и стиральную машинку.

Вас также могут заинтересовать новости: