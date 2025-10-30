Дискуссии разгорелись вокруг законопроекта, который касается Европейской Хартии региональных или миноритарных языков.

Правительство заставляют отозвать из парламента законопроект, которым предлагалось изъять русский и молдавский языки из перечня защищенных. Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в Facebook.

"Вчера (речь идет о 29 октября - УНИАН), под давлением пока неизвестных мне функционеров и/или экспертов Совета Европы (уполномоченных от Еврокомиссии за наши переговоры о членстве в ЕС по "первому кластеру" - соблюдение фундаментальных прав и свобод человека), заставили вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качку и Председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского снять с рассмотрения Верховной Рады правительственный законопроект №14120", - написал он.

По его словам, произошло это уже второй раз, потому что первый раз правительство уже подавало и вынуждено было отозвать этот документ в 2024 году "под тем же давлением из Брюсселя и Страсбурга".

Видео дня

При этом он написал, что Совет Европы "тянет в Украину "русский мир"", и "плюет" на могилы жертв Холокоста и Мариуполя".

Потураев отмечает, что в правительственном законопроекте предлагалось изъять русский и молдавский языки из перечня защищенных, а "еврейский язык" заменить на иврит и идиш, а также добавить в список защиты чешский язык (ранее чешского не было).

"Новый перечень выглядел бы так: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий (современный греческий), немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский, иврит и, по дополнениям Комитета ВРУ - идиш, урумский и румейский. Как видим, русского языка в этом списке нет - и правильно, ведь он туда по определению не должен попадать. Русский - это государственный язык огромной страны-агрессора, он не является языком какой-то малочисленной уязвимой группы, поэтому не нуждается в опеке Хартии (речь идет о Европейской Хартии региональных или миноритарных языков - УНИАН"), - добавил он.

Председатель Комитета ВР считает, что украинских чиновников шантажировали тем, что "мол, "сокращение" перечня защищенных языков заблокирует переговоры о членстве Украины в ЕС".

Потураев считает, что Украина обязана исправить аферу с переводом Хартии и изъять русский язык из списка нуждающихся в поддержке.

"Это восстановит историческую справедливость и уберет инструмент для кремлевских манипуляций. Если же нам намекают, что ради членства в ЕС мы должны оставить все как есть - то есть фактически предоставить языку преступного "русского мира" особую защиту - то возникает вопрос: а нужна ли нам такая Европа, и нужны ли мы ей?", - отмечает он.

Известно, что по состоянию на 30 октября 2025 года на официальном сайте парламента правительственный законопроект 14120 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков" есть в статусе, который имеет заключение профильного Комитета для рассмотрения в сессионном зале.

Что известно об этой хартии

Как сообщал УНИАН, в августе 2025 года языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала синхронизировать Закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" с положениями обновленного перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, который МИД утвердил в январе 2024 года. Это предусматривает обновление перечня языков, которые нуждаются в поддержке и особой защите.

Отмечается, что из-за некорректного перевода Хартии Россия годами обвиняла Украину в несоблюдении своих международных обязательств, а также смогла воспользоваться этим для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

Она подчеркивала, что русский язык не нуждается в нашей защите и "когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально".

Вас также могут заинтересовать новости: