Магазин Epic Games Store предлагает своим пользователям пополнить свою библиотеку двумя видеоиграми в жанре хоррор, которые помогут окунуться в атмосферу праздника Хэллоуин.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit – хоррор по культовой франшизе, но с двухмерной перспективой. Геймерам предстоит прятаться и убегать от страшных аниматроников. В Steam у игры 95% положительных отзывов.

Bendy and the Ink Machine – сурвайвал-хоррор от первого лица с элементами головоломки. Проект выделяется своим художественным стилем, отсылающим к старым мультифильмам. В Steam 90% из более 19,9 тыс. отзывов – положительные.

Забрать игры можно до вечера 6 ноября. Через неделю удастся бесплатно получить комедийную головоломку Felix The Reaper и бонусы для Idle Champions of the Forgotten Realms в лице набора Nixie’s Renown Pack.

Меж тем в Steam появился новый кооперативный инди-хит о поездках на доме на колесах. У нее уже 100 тыс. игроков онлайн, а стоит игрушка всего 187 грн.

