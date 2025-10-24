Чтоб хорошо вымыть стекло в духовке, можно даже разобрать дверцу.

Капли жира и прилипшие кусочки пищи сильно загрязняют стекло дверцы духовки. Они не только некрасивые, но и способны повлиять на производительность и срок службы техники.

Мы подобрали полезные советы, как очистить очень грязное стекло духовки.

Как очистить стекло духовки от нагара и жира

Чистить внутреннюю поверхность духовки стоит каждые три-шесть месяцев или при появлении налета на стекле. Некоторые духовки оснащены функцией самоочистки. Если ее запустить, будет проще все убрать. Кроме того, можно размягчить пятна и грязь паром.

В первую очередь важно упомянуть, чем нельзя мыть стекло, чтоб избежать проблем. Необходимо внимательно выбирать чистящие средства. Они должны быть безопасными и не абразивными, чтоб не повредить поверхность.

Перед уборкой духовку нужно охладить. Открываем дверцу и подстилаем под нее что-нибудь, чтоб мусор и грязные потеки не испачкали пол. Удаляем с дверцы остатки пищи. Нужно быть осторожнее с прокладками, уплотнителями и швами.

Далее готовим очищающее средство из пищевой соды. В миске разводим ее с уксусом до состоянии густой пасты. Равномерно распределяем по стеклу и оставляем на 15 минут.

Подойдут также и другие варианты. Можно развести дистиллированный белый уксус с водой (1 к 1) и распылить на поверхность. Кроме того, этой жидкостью можно активировать пищевую соду или же придать блеск дверце в конце уборки.

Хорошо подходят средства для мытья посуды или специализированные - для духовки.

Когда паста растворит грязь, протираем стекло чистой салфеткой из микрофибры. Смачиваем ее в воде или смеси воды с уксусом. Важно, чтоб паста из соды не попала на уплотнитель.

Пригоревший жир проще всего удалять пластиковым скребком. Проблемные места с нагаром нужно смочить, чтоб слегка размягчить. Скребок держим под углом около 45-75 градусов, чтоб не оставить на стекле царапин. Соскребаем нагар и протираем чистой влажной тканью.

Как почистить дверцу духовки между стеклами

Если это пространство загрязнено, то исключительно наружное мытье не сильно изменит внешний вид дверцы. Однако такая уборка требует больше усилий и навыков. Более того, некоторые производители не рекомендуют ее проводить, ведь придется разбирать дверцу.

Для начала можно попробовать другой способ, если у вас есть доступ к зазору между стеклами. Иногда до него можно добраться, сняв ящик под дверцей. Нужно закрепить резинками микрофибру на линейку, пропитать ее мыльной водой, просунуть в щель и протереть. С этим методом следует быть осторожным, ведь можно повредить прокладки и уплотнители вокруг стекла, а въевшийся жир будет плохо отмываться при таком воздействии.

Поэтому рассмотрим, как снять стекло с духовки и получить полный доступ к грязной поверхности. Техника должна быть полностью холодной. Возле духовки выстилаем полотенце, чтоб защитить стекло.

Открываем духовку и ослабляем винты. Это позволит снять одну панель и получить доступ к стеклу, не снимая полностью дверцу. Если же нужно полностью ее снять, то следуйте инструкции производителя и обязательно придерживайте дверцу, иначе в процессе можно ее повредить.

Кладем дверцу на надежную поверхность. Выкручиваем винты под окошком или у основании дверцы и раскладываем стеклянные пластины внутренней стороной вверх.

Наносим на поверхность пасту из соды и оставляем на 20 минут. Протираем стекло до полного очищения. Затем просушиваем поверхность салфеткой. Собираем дверцу и устанавливаем ее на место.

