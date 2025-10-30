Военный из США заявил, что подход его страны и Украины к проведению боевых операций сильно отличается.

Война в Украине сильно отличается от боевых действий в Афганистане и Ираке. Об этом рассказал бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР Минобороны Украины Мэтью Сэмпсон в интервью YouTube-каналу "24 Канал".

Военный признался, что в Украине ему впервые пришлось столкнуться с окопной войной. Он отметил, что в Ираке и Афганистане не было подобных боевых действий, но иногда приходилось проводить боевые операции в пещерах.

"Мы вообще не тренируемся в окопах в американской армии. Ближе всего к этому есть тренировки в коридорах, но обычно они имеют двери. Траншейная война очень отличается. Также отличается то, как нужно лучше всего действовать, чтобы не погибнуть в процессе", - заявил Сэмпсон.

Военный подчеркнул, что подход США и Украины к проведению боевых операций также сильно отличается. Он рассказал, что однажды между украинцами и иностранцами возник спор о том, как лучше заходить в комнату и зачищать помещение, которое могли бы удерживать россияне. По его словам, украинский способ имел больше смысла.

"Американцы обычно имеют много ресурсов. А тут этого почти нет. Потому что часто силы на фронте примерно равны. К такому, честно говоря, мы не привыкли", - сказал Сэмпсон.

Американец поделился, что решил поехать в Украину после того, как услышал заявление президента Владимира Зеленского, в котором он приглашал иностранных добровольцев присоединиться к Международному легиону при ГУР МО Украины. По его словам, уже в мае 2022 года он прибыл в Украину.

Служба иностранных добровольцев в Украине - другие новости

Ранее майор, командир Второго интернационального легиона обороны Украины Александр Якимович рассказал об особенностях службы иностранцев. Он признал, что есть военные по профессии, которые не выдерживают, поскольку войны с такой интенсивностью они не видели до этого.

Кроме того, британский журналист Колин Фримен в книге "Безумные и храбрые" рассказал историю группы иностранных добровольцев, которые присоединились к Вооруженным силам Украины в составе Интернационального легиона. Он сравнил поток добровольцев, которые отправились на помощь Украине в первые недели полномасштабной войны, с Гражданской войной в Испании 1936-39 годов.

