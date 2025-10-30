В приложении Резерв+ появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Получить отсрочку в приложении могут отец или мать, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права", - сказано в сообщении.
Отмечается, что процесс полностью автоматизирован: длится от нескольких минут до нескольких часов, без справок и посещений ТЦК.
В Минобороны рассказали, что для того, чтобы получить отсрочку онлайн, нужно:
- Подать запрос в приложении Резерв+.
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.
В Минобороны сообщили, что в Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.
Для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужья военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
Система отсрочек
Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Украине изменятся правила предоставления временного освобождения от призыва. Отсрочка от мобилизации по новому закону оформляется без личного присутствия в ТЦК. Мужчина подает документы онлайн или в ближайший центр административных услуг, после чего отслеживает процесс в приложении "Резерв+". Также отсрочки будут продлеваться автоматически, без необходимости посещать военкомат.
Вышеперечисленные правила касаются и тех, у кого есть связанные с семьей основания для отсрочки.