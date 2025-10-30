Речь идет о тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет.

В приложении Резерв+ появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Получить отсрочку в приложении могут отец или мать, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс полностью автоматизирован: длится от нескольких минут до нескольких часов, без справок и посещений ТЦК.

Видео дня

В Минобороны рассказали, что для того, чтобы получить отсрочку онлайн, нужно:

Подать запрос в приложении Резерв+.

Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.

В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

В Минобороны сообщили, что в Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.

Для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужья военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Система отсрочек

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Украине изменятся правила предоставления временного освобождения от призыва. Отсрочка от мобилизации по новому закону оформляется без личного присутствия в ТЦК. Мужчина подает документы онлайн или в ближайший центр административных услуг, после чего отслеживает процесс в приложении "Резерв+". Также отсрочки будут продлеваться автоматически, без необходимости посещать военкомат.

Вышеперечисленные правила касаются и тех, у кого есть связанные с семьей основания для отсрочки.

Вас также могут заинтересовать новости: