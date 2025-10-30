Паре уже приписывают тайную свадьбу.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова поделилась личным. Девушка опубликовала новое фото с любимым - футболистом Владимиром Бражко.

Инфлюенсерка порадовала поклонников в Instagram новой фотографией. На кадре Дарья позирует в объятиях со своим избранником Владимиром. Вероятно, это фото было сделано еще в начале их отношений.

На кадре можно заметить, как Квиткова и Бражко проводят время вместе. В частности, они трогательно обнимались на кухне.

Видео дня

Блогерша не стала подписывать фотографию, однако, обозначила дату ее создания. Как оказалось, это было 12 апреля. Тем самым Даша намекнула на период знакомства с футболистом.

В свою очередь Владимир распространил это фото в своем блоге, добавив смайлик в виде белого сердца.

Стоит отметить, что блогер и футболист "Динамо" тщательно оберегают свои отношения, поэтому точная дата начала их романа неизвестна до сих пор. Несмотря на то, что их начали замечать вместе еще весной, официальное подтверждение от самой пары произошло только летом.

В сентябре Даша и Владимир сообщили о своей помолвке. Правда, со статусом невесты Квиткова ходила недолго. Недавно распространились слухи о тайной свадьбе пары, которые подогрела и сама блогерша.

Вас также могут заинтересовать новости: