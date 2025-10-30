По словам Юсова, средства ПВО размещены во всех крупных российских городах, а также вокруг стратегически важных объектов.

Надеясь защитить свой военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских ударов, Россия пытается "залатать дыры" в своей противовоздушной обороне. Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, для этого россияне сочетают устаревшие советские образцы с техникой, которую выдают за "новейшую".

"Речь идет как о советских комплексах, так и о современных - враг пытается сочетать их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 "Витязь", - отметил он.

Юсов рассказал, что средства ПВО размещены во всех крупных российских городах, а также вокруг стратегически важных объектов.

"Отдельно прикрываются серьезные промышленные объекты, которые представляют ценность, объекты военно-промышленного комплекса или объекты, которые имеют определенное политическое значение", - пояснил представитель ГУР.

Он утверждает, что несмотря на это, Украина продолжает почти ежедневно наносить разрушительные удары по стратегически важным объектам российского ОПК. Юсов добавил:

"Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражений. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% - это очень большие цифры".

Удары по РФ - детали

Ранее аналитик Роберт Сили писал, что вторжение РФ в Украину превращается в дальнобойную ракетную войну, поскольку обе стороны стремятся получить военное преимущество.

По его словам, Украина стремится подорвать способность России финансировать войну, уничтожая ее нефтеперерабатывающие предприятия, разрушая ее порты и, как следствие, нарушая жизнь гражданского населения. Россия нацелена на гражданские цели, а Украина - прежде всего на экономику.

