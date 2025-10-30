Сегодня деним гармонично сочетает повседневность и точность линий.

Осенью 2025-го деним обрел новое звучание. Он перестал быть дерзким или ностальгическим - теперь джинсы излучают уверенность и утонченную роскошь. Раньше символ повседневного комфорта, сейчас деним становится настоящим объектом высокой моды, пишет City Magazine.

Осень и зима 2025 года характеризуются сочетанием легкости и изысканности. С одной стороны, возвращаются ретро-детали из 70-х и 90-х годов, с другой - минималистичные силуэты, подчеркивающие чистую и элегантную форму без излишеств.

Какой фасон джинсов сейчас в моде: тренды осень-зима 2026

В этом сезоне деним гармонично сочетает повседневность и точность линий. Тренд задается не броскостью, а гармонией пропорций и плавностью форм. Главенствовать будут три ключевых силуэта:

Широкие джинсы (Wide-leg). Широкие модели продолжают оставаться фаворитами сезона. Их объемная, но изящная форма создает ощущение свободы и элегантности без лишней пышности. Идеально сочетаются с длинными пальто из шерсти, кардиганами оверсайз или структурированными жакетами. Чтобы подчеркнуть талию и сделать силуэт более сбалансированным, носите их с приталенными топами или заправленными рубашками. Особой популярностью будут пользоваться джинсы из темно-индигового денима или с легким блеском, создающие эффект более дорогого образа.

Клеш (Bootcut). Легкий клеш ниже колена снова в моде. В отличие от 70-х, расклешение теперь умеренное - оно визуально удлиняет ноги и делает образ более мягким. Эти модели прекрасно смотрятся с каблуками, ботильонами или сапогами на толстой подошве. Их обычно комбинируют с мягким трикотажем, тонкими свитерами или укороченными жакетами, которые красиво подчеркивают линию бедер.

Прямые (Goldilocks). Прямые джинсы, именуемые "Золотой серединой" за идеальную посадку, вновь становятся трендом. Они обеспечивают оптимальный баланс между комфортом и структурой - не слишком облегают и не сковывают движения. Благодаря универсальности подходят как для повседневных образов, так и для более официальных случаев. Их носят с классическими шерстяными пальто, элегантной обувью или лоферами. Такие модели сохраняют популярность благодаря своей вечной эстетике без лишних деталей и легко комбинируются - от минималистичных луков до ультрамодных ансамблей.

