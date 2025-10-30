/ коллаж УНИАН, фото instagram.com/silverjeansco, instagram.com/nordstrom

Осенью 2025-го деним обрел новое звучание. Он перестал быть дерзким или ностальгическим - теперь джинсы излучают уверенность и утонченную роскошь. Раньше символ повседневного комфорта, сейчас деним становится настоящим объектом высокой моды, пишет City Magazine.

Осень и зима 2025 года характеризуются сочетанием легкости и изысканности. С одной стороны, возвращаются ретро-детали из 70-х и 90-х годов, с другой - минималистичные силуэты, подчеркивающие чистую и элегантную форму без излишеств.

Какой фасон джинсов сейчас в моде: тренды осень-зима 2026

В этом сезоне деним гармонично сочетает повседневность и точность линий. Тренд задается не броскостью, а гармонией пропорций и плавностью форм. Главенствовать будут три ключевых силуэта:

Видео дня

Широкие джинсы (Wide-leg). Широкие модели продолжают оставаться фаворитами сезона. Их объемная, но изящная форма создает ощущение свободы и элегантности без лишней пышности. Идеально сочетаются с длинными пальто из шерсти, кардиганами оверсайз или структурированными жакетами. Чтобы подчеркнуть талию и сделать силуэт более сбалансированным, носите их с приталенными топами или заправленными рубашками. Особой популярностью будут пользоваться джинсы из темно-индигового денима или с легким блеском, создающие эффект более дорогого образа.

Клеш (Bootcut). Легкий клеш ниже колена снова в моде. В отличие от 70-х, расклешение теперь умеренное - оно визуально удлиняет ноги и делает образ более мягким. Эти модели прекрасно смотрятся с каблуками, ботильонами или сапогами на толстой подошве. Их обычно комбинируют с мягким трикотажем, тонкими свитерами или укороченными жакетами, которые красиво подчеркивают линию бедер.

/ коллаж УНИАН, фото instagram.com/nordstrom, скриншот

Прямые (Goldilocks). Прямые джинсы, именуемые "Золотой серединой" за идеальную посадку, вновь становятся трендом. Они обеспечивают оптимальный баланс между комфортом и структурой - не слишком облегают и не сковывают движения. Благодаря универсальности подходят как для повседневных образов, так и для более официальных случаев. Их носят с классическими шерстяными пальто, элегантной обувью или лоферами. Такие модели сохраняют популярность благодаря своей вечной эстетике без лишних деталей и легко комбинируются - от минималистичных луков до ультрамодных ансамблей.

Напомним, ранее эсперты моды назвали вещь, в которую стоит инвестировать этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: