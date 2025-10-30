Горожан просят не приближаться к сооружению.

Российские военные нанесли удар по телебашне в Чернигове, в результате чего сооружение получило повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

"В результате удара, нанесенного 29 октября российскими войсками по телебашне в центре Чернигова, сооружение получило повреждения", - говорится в сообщении.

В горсовете проинформировали, что с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

Жителей Чернигова просят не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.

Вражеские атаки на Черниговскую область

В последнее время Россия начала атаковать Черниговскую область ударными беспилотниками и баллистикой, пытаясь оставить регион без электроснабжения.

Так, 8 октября российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку, а 15 октября оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Чернигове.

21 октября произошло попадание в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого было аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и на севере области.

Также Россия осуществила массированную дроновую атаку по Новгород-Северскому, в результате чего четыре человека погибли, семеро пострадали.

