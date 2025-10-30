Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа относительно намерения возобновить испытания ядерного оружия, пишет Associated Press.
По его словам, сейчас ядерные риски и так слишком высоки и поделился данными, что за последние 80 лет было проведено более 2000 ядерных испытаний, которые имели катастрофические последствия.
"Мы никогда не должны забывать о катастрофических последствиях более 2000 испытаний ядерного оружия, проведенных за последние 80 лет", - сказал Гутерреш.
Он считает, что нет никаких оправданий для возобновления таких испытаний.
"Ядерные испытания не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул генсек ООН.
Ядерные испытания США: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Песков отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не включали ядерные детонации и не нарушали запрет на ядерные испытания. Он выразил надежду, что до Трампа была корректно доведена эта информация. Издание Newsweek привело данные, что США, Россия и Китай обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами. Однако, ни одна из этих стран с 1996 года не проводила ядерных детонаций.
Также мы писали, что издание The Washington Post отметило, что заявление Трампа о ядерных испытаниях в США приведет к ненужной эскалации. Издание считает, что Трамп сделал это поручение, чтобы продемонстрировать военную мощь США перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперты по контролю над вооружениями выразили мнение, что заявление главы Белого дома было ненужным и может подорвать его попытки получить Нобелевскую премию мира.