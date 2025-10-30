Гутерреш напомнил о катастрофических последствиях ядерных испытаний за последние 80 лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа относительно намерения возобновить испытания ядерного оружия, пишет Associated Press.

По его словам, сейчас ядерные риски и так слишком высоки и поделился данными, что за последние 80 лет было проведено более 2000 ядерных испытаний, которые имели катастрофические последствия.

"Мы никогда не должны забывать о катастрофических последствиях более 2000 испытаний ядерного оружия, проведенных за последние 80 лет", - сказал Гутерреш.

Видео дня

Он считает, что нет никаких оправданий для возобновления таких испытаний.

"Ядерные испытания не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул генсек ООН.

Ядерные испытания США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Песков отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не включали ядерные детонации и не нарушали запрет на ядерные испытания. Он выразил надежду, что до Трампа была корректно доведена эта информация. Издание Newsweek привело данные, что США, Россия и Китай обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами. Однако, ни одна из этих стран с 1996 года не проводила ядерных детонаций.

Также мы писали, что издание The Washington Post отметило, что заявление Трампа о ядерных испытаниях в США приведет к ненужной эскалации. Издание считает, что Трамп сделал это поручение, чтобы продемонстрировать военную мощь США перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперты по контролю над вооружениями выразили мнение, что заявление главы Белого дома было ненужным и может подорвать его попытки получить Нобелевскую премию мира.

Вас также могут заинтересовать новости: