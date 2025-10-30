Первую партию получит новая немецкая бригада, которая находится в Литве.

Германия намерена заключить контракт на поставку дронов-камикадзе с оборонными стартапами Helsing и Stark. Таким образом страна стремится усилить оборону против РФ, а также стимулировать конкуренцию в оборонном секторе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на трех человек, которые осведомлены в этом деле.

По их словам, два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта на сумму около 300 млн евро каждый.

Согласно договору, три компании согласятся поставить до 12 тысяч дронов, сообщил собеседник FT, однако лишь часть из них будет поставлена сразу.

Видео дня

"Ожидается, что они будут поставлены новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России", - добавили в материале.

По словам источников издания, чиновники надеются, что распределение тендера между тремя компаниями будет способствовать инновациям.

"Они делают это, чтобы поддержать конкуренцию и обеспечить себе лучшую систему", - подчеркнул один из собеседников.

В FT рассказали, что Helsing, который был создан при поддержке основателя Spotify Даниэля Эка, является самым дорогим оборонным стартапом Европы, который оценивается в 12 млрд евро.

Известно, что в течение последнего года компания заявила о планах поставить Украине 6000 ударных беспилотников, приобрела немецкого производителя самолетов Grob и обнародовала планы по производству подводных систем наблюдения в Великобритании.

"Stark, основанный всего 15 месяцев назад, поддерживается инвесторами, среди которых американский технологический миллиардер Питер Тиль и Sequoia Capital из Кремниевой долины. Стартап имеет команду в Украине, которая занимается тестированием и разработкой, а в июле он объявил об открытии завода в английском городе Суиндон", - добавили в публикации.

По словам двух собеседников издания, компания Rheinmetall предложила передать немецкой армии вооруженный дрон под названием FV-014, который она публично представила в сентябре. Этот беспилотник может нести 5 кг полезной нагрузки и имеет дальность полета 100 км.

В то же время Stark предоставит свой вооруженный дрон Virtus, а Helsing - HX-2.

Германия и Украина - последние новости

Ранее стало известно, что Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на ближайшие месяцы. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подчеркнул, что этой зимой Украина должна сохранить способность к обороне.

"Мы должны усилить давление на Путина и отстаивать наши европейские ценности - быть объединенными и готовыми нести ответственность за мир в рамках крепкого европейского партнерства", - добавил Вадефуль.

Также министр энергетики Германии Катерини Райхе заявила, что ее страна увеличит финансовую помощь на энергетику Украины до 450 млн евро. Она заверила, что эти средства будут хорошо инвестированы, а такая сумма является практически третью часть всего энергетического фонда поддержки Украины.

"Эти деньги позволят приобрести необходимые технические средства для того, чтобы спасти Украину", - подчеркнула Райхе.

Вас также могут заинтересовать новости: