Существует вероятность возвращения графиков отключений света в течение суток.

Почасовые графики отключений света по всей территории Украины сегодня, 30 октября, отменили. До 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В ведомстве напомнили, что существует вероятность возвращения графиков отключений света в течение суток.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Видео дня

В свою очередь в "Укрэнерго" сообщили, что в результате уже третьей с начала месяца массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты - на утро фиксировалось значительное количество обесточенных потребителей в нескольких областях. В частности, в Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших от обстрелов регионах начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования и оживить всех потребителей.

В то же время в ДТЭК добавили, что обесточенные потребители есть в Киеве. Так, в Святошинском районе столицы в результате аварии часть потребителей временно осталась без света. Энергетики сообщают, что ликвидируют последствия, и электричество вернется около 13:00.

Удар России по Украине 30 октября - главные новости

Россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами в начале суток 30 октября. В результате удары зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.

Кроме того, из-за российской атаки задерживается ряд поездов "Укрзализныци", в том числе и международные.

Вас также могут заинтересовать новости: