Эксперты предостерегают президента США от ненужной эскалации.

Ядерные испытания в США, анонсированные президентом Дональдом Трампом, подорвут его попытки получить Нобелевскую премию мира, а также приведут к ненужной эскалации, пишет The Washington Post.

Как отметило издание, поручение Трампа Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем было очевидной попыткой продемонстрировать военную мощь США перед важной торговой встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Кроме того, это заявление сигнализировало об изменении многолетней ядерной политики Штатов, которая может иметь далеко идущие последствия для их отношений с Россией и Китаем.

К тому же, говорится, такая эскалация может подорвать попытки Трампа получить Нобелевскую премию мира.

Эксперты по контролю над вооружениями считают, что заявление Трампа о начале ядерных испытаний ненужное и грозит эскалацией.

"Соединенные Штаты не имеют никаких технических, военных или политических причин для возобновления испытаний ядерных взрывов", - сказал исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Он добавил, что Национальное управление ядерной безопасности не имеет возможности немедленно возобновить испытания, и ему понадобится на это "не менее 36 месяцев". Мол, подавляющее большинство сотрудников агентства отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Тун Чжао, заявление Трампа может побудить Пекин ускорить ядерные исследования.

"Если Соединенные Штаты действительно начнут разрабатывать аналогичные технологии доставки ядерного оружия, существует значительная вероятность того, что Пекин последует этому примеру. Дальнейший прогресс России и параллельное развитие США могут еще больше стимулировать Китай ускорить собственные исследовательские программы, чтобы избежать отставания", - сказал он.

Издание пишет, что, вероятно, заявление Трампа повлиять на тон его встречи с Си Цзиньпином. По словам эксперта по вопросам китайского военного дела в Институте политики общества Азии Лайла Морриса, китайские чиновники были "шокированы" им.

"Это возникло ниоткуда. Си и Китай не любят сюрпризов перед важным саммитом... Это добавляет отвлекающего фактора, которого китайцы точно не ожидали", - добавил он.

Трамп анонсировал начало испытаний ядерного оружия

Как сообщал ранее УНИАН, в четверг, 30 октября, Трамп объявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия. По его словам, он поручил Пентагону провести испытания американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.

Позже Кремль отреагировал на это заявление. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что испытания российских крылатых ракет "Буревестник" и "Посейдон" не включали ядерных детонаций и не нарушали запретов на ядерные испытания. Он выразил надежду, что эта информация "корректно была доведена информацию до президента Трампа".

Издание The New York Times считает, что Трамп может развязать руки Китаю и РФ. Как высказался старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда, если США возобновят ядерные испытания, это фактически даст Китаю и России карт-бланш на восстановление ядерных испытаний полной мощности, чего ни одна из стран не делала в течение многих лет.

