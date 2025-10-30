Вещатель страны настроен создать качественный нацотбор.

На песенный конкурс "Евровидение" в 2026 году вернется еще одна страна. Ею оказалась Румыния, которая предыдущие два года не участвовала в шоу.

Об этом сообщил румынский вещатель TVR, заявив, что два года они работали над улучшением внутреннего отбора и теперь готовы заявить о себе снова на масштабном песенном конкурсе:

"Мы предложили возобновить участие Румынии в песенном конкурсе "Евровидение", потому что за два года отсутствия у нас было время лучше понять, что нам нужно изменить, чтобы иметь более конкурентный процесс отбора и шоу, соответствующее масштабу конкурса".

Румыния серьезно настроена, чтобы создать качественный нацотбор и выбрать достойного представителя на юбилейном 70-м конкурсе "Евровидение".

"Поскольку участие в Евровидении - это командная работа, мы потратили много времени на согласование ожиданий и усилий всех, кто должен сотрудничать, чтобы Румыния имела лучшее представительство", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что эта страна никогда не побеждала на конкурсе и довольно редко квалифицировалась в финал. Лучшим результатом Румынии на "Евровидении" остаются третьи места в 2005 и 2010 годах. Вероятно, на этот раз румынское представительство попытается это превзойти.

К слову, ранее стало известно, что на "Евровидение" может вернуться страна-соседка Румынии - Молдова.

