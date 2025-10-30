Музыкант сделал новое заявление об отношениях с журналисткой.

Украинский певец и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что его вынудило сделать заявление о тайном романе с известной журналисткой Яниной Соколовой.

В интервью проекту "СучЦукрМуз" музыканта спросили, раздражают ли его вопросы об их отношениях.

"Раздражало до определенного предела, который заставил меня сделать пост о том, что (они действительно были вместе - УНИАН)", - заявил Харчишин.

При этом он согласился с тем, что интерес к личной жизни звезд вполне естественный:

"Да, это естественно. Но когда этот интерес преобладает над профессиональным… Когда ты идешь с определенной целью, когда в твоем интервью 15 пунктов таких себе и 3-4 важных… то, ради чего я пришел… и оно просто нивелируется, обесценивается вся эта информация".

Напомним, как писал УНИАН, месяц назад Валерий Харчишин раскрыл тайный роман с Яниной Соколовой:

"Делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения недостоверной информации. Да, определенный период своей жизни я был в отношениях с Яниной Соколовой. Сейчас эти отношения завершены".

После этого журналистка вышла на связь и заявила, что музыкант "предал ее доверие".

