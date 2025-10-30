При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 57 минут.

Обозреватели технопортала GSMArena протестировали новый флагман от Oppo – Find X9 Pro – на базе топового процессора Dimensity 9500 и с батарейкой емкостью 7500 мАч. Новинка оказалась самой автономной на рынке за всю историю тестов.

При средней нагрузке телефон продержался рекордные 21 час и 57 минут. По этому параметру конкурентов у Oppo попросту нет. Ближе всех Realme GT 7 с 21 часами и 6 минутами. Замыкает тройку лидеров Xiaomi 17 Pro Max – у него 20 часов и 50 минут.

Для сравнения, iPhone 17 Pro Max с рекордным для Apple аккумулятором 5088 мАч разрядился за 17 часов и 58 минут. Что до предшественника в лице Oppo Find X8 Pro, который комплектовался аккумулятором на 5910 мАч, то у него 15 часов и 18 минут.

В обзоре упоминается, что в режиме разговора Oppo Find X9 Pro выдерживает 28 часов и 34 минуты, при просмотре видео – 28 часов и 39 минуты, скроллинг соцсетей – 22 часа и 20 минут. Если играть в мобильные видеоигры, то заряда батареи хватит на 13 с половиной часов.

Что касается зарядки, то для достижения 100% Oppo Find X9 Pro нужно 1 час и 7 минут, что довольно неплохо, если учесть его емкость. Кроме того, смартфон можно использовать в качестве пауэрбанка (есть реверсивная зарядка).

В 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 8000 мАч и даже 8300 мАч. А Realme и вовсе тизерит смартфон с аккумулятором 15 000 мАч.

А вот будущий суперфлагман Galaxy S26 Ultra получит стандартную литий-ионную батарею 5000 мАч. Samsung впервые установил такой аккумулятор в Galaxy S20 Ultra еще в 2020 году.

