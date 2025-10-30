Россияне могут перенести направления главных ударов, если, например, они не достигнут своих целей на Донбассе.

Ситуация в восточной части Запорожской области остается сложной. Есть вероятность, что через время враг сможет добраться до Запорожья. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии "Радио Свобода".

"Ну, мы все ждали наступления с юга. Но впоследствии оказалось, что это продвижение вдоль трассы Донецк-Запорожье, оно носит стратегический характер. Надо же понимать, что если наша линия обороны была построена для защиты с юга – инженерные коммуникации, сооружения, а движение происходит в фланг, то это все ломает. Поэтому, к сожалению, перспектива здесь не очень хорошая, мягко говоря", - сказал он.

Лакийчук отметил, что российские войска находятся вблизи дороги Донецк-Запорожье и движутся южнее нее на запад. По его словам, пока трудно сказать, является ли контроль над этой дорогой для врага окончательной задачей.

"Ну соответственно, если такие темпы сохранятся, через определенное время они могут добраться действительно до Запорожья", - предупредил эксперт.

Лакийчук считает, что на Херсонском направлении вряд ли будет существенная активизация боев. Он объяснил, что это обусловлено специфическим характером боевых действий в устье и низовье Днепра, где основным барьером является водное препятствие.

"Для того, чтобы преодолеть водное препятствие, создать плацдарм, достаточный для развертывания сил, здесь нужна другая тактика. Ни у нас, ни у противника достаточных сил нет, чтобы отбросить их на юго-восток или проникнуть на нашу территорию. Не просто проникнуть туда диверсионно-разведывательными группами, а создать плацдарм для развертывания сил. Таких возможностей нет", - добавил Лакийчук.

Эксперт не исключает, что зимой, когда замерзнет Днепр, изменится характер боевых действий. Тем не менее он уверен, что пока там не стоит ожидать радикальных изменений.

"Наши защитники здесь довольно уверенно держат оборону", - отметил Лакийчук.

Эксперт заявил, что в будущем характер боевых действий на юге будет зависеть от того, будут ли россияне направлять главный удар именно на этот регион.

"Пока не будет развязан в ту или иную сторону узел на востоке, ожидать каких-либо равнозначных действий на других участках фронта не стоит. Вот у нас есть продвижение в сторону Запорожья с востока. Но продвижение продвижением, в конце концов, что дальше? Чтобы двигаться дальше к Запорожью, противнику нужно больше сил", - сказал Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что россияне могут перенести направления главных ударов, если, например, они не достигнут своих целей на Донбассе. По его словам, это зависит от человеческих и материальных ресурсов.

"Ну, а что касается правобережья Днепра, очень сомнительно, что у них что-то получится. Конечно, если мы будем держать оборону", - резюмировал Лакийчук.

Скоро российские FPV-дроны смогут атаковать Харьков, Запорожье и Сумы

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что российские FPV-дроны на оптоволокне становятся реальной угрозой для прифронтовых городов - Харькова, Сум и Запорожья.

Бескрестнов отметил, что универсального противодействия оптоволоконным беспилотникам пока нет. По его словам, пока остается только прятаться от них в физических укрытиях или под сетками, и тщательно маскироваться.

