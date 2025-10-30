До конца года в Украине планируют дополнительно защитить 100 объектов энергетики.

Россия в своих атаках постоянно совершенствует технологии, пытаясь разрушить украинскую энергосистему, однако и Украина совершенствует свою защиту энергетических объектов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время встречи с журналистами, сообщает корреспондент УНИАН.

"Последние несколько месяцев Россия бьет "Шахедами" в одну и ту же точку по 15-20 раз. Сейчас "Шахеды" несут до 90 кг боевой части - при том, что еще два года назад боевая часть составляла вдвое меньше. Также дроны поражают цели по наводке оператора. Дроны выполняют комплекс сложных маневров в полете. Однако Украина тоже совершенствует свою защиту и технологии. Это касается как военной, так и гражданской отрасли", - отметил он.

По словам Кулебы, с 2023 года Агентство восстановления отвечало за защиту 22 объектов "Укрэнерго" в 14 регионах.

"Это 46 элементов защиты, из которых 38 выполнены на 100%, еще 8 - будут завершены до конца года, их средние состояние готовности - около 90%", - уточнил он.

Согласно плану, дополнительно до конца года должно быть защищено 100 объектов энергетики.

"Совместно определен перечень приоритетных объектов, которые нуждаются в дополнительной физической защите - это сто объектов, которые будут дополнительно защищены до конца года. Алгоритм отбора приоритета: приоритет формирует ОВА и балансодержатель, совместно с Минэнерго", - добавил вице-премьер.

По его словам, защита объектов критической инфраструктуры включает в себя мобильные огневые группы, применение РЭБ, ПВО и физическую защиту объектов.

В свою очередь, глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин отметил, что физическая защита имеет три уровня.

"Первый - минимальный, второй - от поражения дронами и обломками ракет, третий - от поражения ракетами (это означает построение больших подземных сооружений от 10 тыс. кв. м. из многих слоев бетона рядом с существующими подстанциями. Это стоит миллиарды гривен). После построения таких сооружений - в них будут смонтированы новые подстанции", - отметил он.

Сухомлин отметил, что существующие подстанции уже оснащены вторым уровнем защиты.

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

С начала осени РФ активизировала атаки на украинскую энергетику. В ночь на 30 октября РФ в третий раз с начала октября массированно атаковала ракетами и дронами объекты энергетики. В результате ударов зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко констатировал, что тактика ударов врага по украинской энергосистеме изменилась. По его словам РФ стремится довести ее до непригодного состояния.

В то же время, энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что благодаря обустройству инженерной защиты и работе ПВО вероятность поражения энергообъектов уменьшается, добавив, что полностью нейтрализовать последствия российских атак невозможно даже теоретически.

