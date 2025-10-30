Организаторы паб-кроулинга в Барселоне теперь рискуют получить штраф до 3000 евро.

В испанской Барселоне, где недовольство местных жителей чрезмерным туризмом уже достигло предела, придумали новое ограничение для туристов.

Как пишет Express, с 29 октября 2025 года официально вступил в силу запрет на так называемый pub crawl, или же специальные тематические экскурсии по барам, довольно популярные в разных странах Европы.

Суть их заключается в том, что организаторы собирают группу туристов, и они вместе отправляются на экскурсию по местным барам, подразумевающую общение, осмотр достопримечательностей и распитие алкогольных напитков.

Впрочем, призванные изначально налаживать общение между туристами и открывать города с необычных сторон, в итоге такие организованные туры попросту наводнили улицы популярных городов пьяными толпами, нарущающими общественных порядок.

"Паб-кроулинг – это бизнес, который предлагает клиентам организованные туры по заведениям, предлагающим алкогольные напитки со скидкой. Обычно это предполагает быстрое употребление одного или нескольких напитков низкого качества, прежде чем отправиться к следующей остановке. Эта деятельность была признана фактором риска, вызывающим беспорядки в жилых районах, создающим дополнительную нагрузку на общественные места и потенциально приводящим к преступному поведению или нарушению правил дорожного движения", – заявил представитель городского совета Барселоны.

Теперь организаторам таких экскурсий грозит штраф в размере от 1500 евро до 3000 евро. При этом их участники освобождены от штрафов, но могут быть оштрафованы за другие нарушения, такие как распитие спиртных напитков на улицах или нарушение общественного порядка.

До сих пор паб-кроулинг был запрещен только в районах Сьютат Велла и Эшампле, причем ограничения в основном касались ночных часов, с 19:00 до 7:00. Новый указ вводит постоянный запрет, действующий круглосуточно, круглый год, а не только сезонно.

Другие запреты для туристов в Барселоне

Как сообщал УНИАН, ранее власти каталонской столицы приняли решение ограничить доступ туристов к одной из главных достопримечательностей – парку Гуэль авторства Антонио Гауди.

Также, в своем стремлении минимизировать негативные последствия чрезмерного туризма, власти Барселоны анонсировали запрет на сдачу частного жилья туристам. Он должен вступить в силу в 2029 году.

