Некоторые проблемы с автомобилем можно обнаружить очень легко, к примеру, неисправную лампочку. Для этого вам нужно просто включить фары, обойти автомобиль и посмотреть, какая из них не работает. Однако другие поломки могут оказаться настоящим кошмаром для диагностики, в частности разрядка аккумулятора является одной из них. Об этом пишет Slashgear.

Из-за такой проблемы вы постоянно рассчитываете на кабели для запуска двигателя и заменяете аккумуляторы чаще, чем нужно. По словам экспертов, причиной этого может быть что угодно - от поврежденной проводки до не оригинального радиоприемника или неисправного датчика.

"Именно это произошло с одной женщиной, которая владела автомобилем Toyota Tacoma 2019 года выпуска. Разочарованная тем, что она уже трижды заменяла аккумулятор в течение года, она записалась на ремонт, поскольку, казалось, определила проблему как неисправный датчик давления в переднем левом колесе. Как оказалось, ее диагноз был неправильным, но, к счастью, техник смог достаточно быстро определить проблему", - рассказали в материале.

Сначала специалист провел тест на паразитное потребление энергии, который обнаружил, что энергия потребляется откуда-то. После чего он заметил мигающий донгл в нише для ног водителя, который был подключен к порту OBD-II. Такие устройства в основном используются для диагностики.

"Он немедленно изъял его, а затем вернулся к своему мультиметру, который почти сразу подтвердил, что паразитное потребление исчезло. Возможно, это было несколько неудобно, но именно устройство владельца вызывало потребление энергии и стоило ему небольшую стоимость на замену аккумуляторов", - подчеркнули в Slashgear.

Распространенные причины паразитного разряда аккумулятора

Самой неприятной особенностью паразитного разряда аккумулятора является то, что его могут вызвать почти любые факторы, однако есть ряд причин, которые случаются чаще других.

"Если вы заметили, что аккумулятор разряжается, начните с проверки основных вещей - не оставили ли вы включенными фары? Это может быть что-то очевидное, например фары, или что-то менее очевидное, например внутреннее освещение, или даже небольшой свет, который светится, если бардачок оставлен немного открытым", - советуют в публикации.

Если такие вещи не являются причиной, то стоит задуматься над возрастом самого аккумулятора. Если ему больше пяти лет, тогда, вероятно, пришло время его заменить. Кроме того, экстремальные погодные условия тоже не способствуют его работе, поэтому если вы столкнетесь с этой проблемой зимой, то это означает, что вам стоит заменить аккумулятор.

"Если ваш генератор вышел из строя, аккумулятор не будет заряжаться во время движения, что может заставить вас снова доставать кабели для запуска двигателя, когда вы в следующий раз будете садиться в автомобиль. Существуют различные способы определить, вышел ли из строя ваш генератор, если вы не хотите платить технику за диагностику проблемы", - добавляют в материале.

Также очень распространенной причиной является установка радиоприемника со вторичного рынка или подключение донгла к порту OBD. Если вы заметили разрядку аккумулятора после установки чего-то со вторичного рынка, то обычно это свидетельствует, что проблема именно в этом.

"Мультиметр - это недорогой прибор, и с помощью него вы также можете провести тест на паразитное потребление энергии аккумулятора, как это сделал техник на упомянутом Tacoma, который покажет, когда потребление было устранено или существует ли оно вообще", - подытожили в Slashgear.

