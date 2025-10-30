Эксперты ответили, как часто нужно стирать осенью простыни - больше одного раза в неделю или меньше.

Частота, с которой вы стираете постельное белье, может меняться в зависимости от сезона. Летом вы, скорее всего, стираете его чаще, поскольку температура выше, воздух влажный, и вы больше потеете. Но нужно ли стирать белье реже, когда становится прохладнее?

The Spruce поговорило с двумя экспертами по стирке, чтобы выяснить, как часто стоит стирать постельное бельё осенью.

Как часто следует стирать постельное белье осенью

Когда лето сменяется осенью, мы чаще держим окна и двери закрытыми, из-за чего в доме становится меньше вентиляции. Это влияет на уровень аллергенов и влажности. Поэтому, как говорит эксперт по стирке и основательница Mountains of Laundry Эшли Матуска Киддер, осенью лучше стирать постельное белье не реже одного раза в неделю.

Видео дня

"Когда погода становится холоднее, мы проводим больше времени под одеялом, а при закрытых окнах циркуляция воздуха хуже. Аллергены, шерсть животных и даже пот накапливаются быстрее, чем вы думаете", — объясняет она.

Соучредитель и генеральный директор NoScrubs Мэтт О’Коннор предлагает немного более мягкое правило — раз в 7–10 дней, но соглашается, что регулярная стирка осенью необходима, особенно если вы страдаете сезонной аллергией.

"Осенние аллергены — такие как амброзия и споры плесени — попадают в дом, поэтому лучше придерживаться еженедельной стирки. Если вы чувствительны к пыльце, стирайте каждую неделю без исключений", — говорит О’Коннор.

Эксперты считают, что осенью стирка раз в неделю обязательна, если:

вы чувствительны к осенним аллергенам (амброзии, пыли и т. д.);

ваш кот или собака спит с вами в постели;

вы переходите на тёплое постельное бельё — плотные одеяла и фланелевые простыни (эти ткани дольше удерживают жир и влагу);

влажность в доме превышает 50% (при повышенной влажности активнее размножаются пылевые клещи);

(при повышенной влажности активнее размножаются пылевые клещи); вы держите окна и двери закрытыми в течение всего осеннего сезона.

Как лучше стирать постельное белье в машинке

Стирайте в теплой воде с мягким, экологичным моющим средством. Горячая вода тоже подойдет, особенно при аллергиях, но сначала проверьте ярлыки на ткани. Выбирайте щадящий режим стирки — он помогает избежать износа ткани.

Не используйте кондиционер для белья — он снижает способность ткани "дышать" и впитывать влагу, из-за чего в волокнах скапливаются пот и аллергены. Полностью высушивайте на высокой температуре — это уничтожит возможных пылевых клещей.

Другие полезные новости для домохозяек

Ранее УНИАН сообщал про домашнее средство за копейки, которое раз и навсегда избавит от конденсата. С наступлением холодов многие сталкиваются с влажностью на окнах. Часто ее так много, что на подоконниках появляются лужи, а на откосах - плесень. И именно поэтому важно разобраться с ситуацией.

Кроме того, мы рассказывали, как сделать полотенца будут нежнее шелка. Каждому человеку знакомо ощущение, когда после стирки полотенца становятся твердыми и неприятными на ощупь. Это происходит из-за накопления остатков порошка на ворсинках. Но мы расскажем, каким способом пользуются в отелях.

Вас также могут заинтересовать новости: