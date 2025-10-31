Мэр города подтвердил попадание в многоэтажку, он сообщил о двух пострадавших в результате российской атаки.

В четверг, 30 октября, российские оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе города Сумы, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Обновлено в 0:28: Кобзарь подтвердил, что Россия нанесла удар по многоэтажке в Заречном районе города.

"Сейчас известно о двух пострадавших - медики оказали им необходимую помощь", - написал мэр города.

Он отметил, что информация о раненых уточняется.

"Взрывы, которые вы слышали в городе, - это попадания по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Зафиксировано пять ударов", - написал он.

Также Кобзарь добавил, что по предварительной информации, в результате российской атаки есть пострадавшие.

"Оставайтесь по возможности в укрытиях, атака продолжается", - проинформировал он горожан.

К сообщению Кобзарь добавил фотографию, на которой видно пожар вдали.

Корреспонденты издания Суспільне Суми сообщили, что российские оккупанты попали в многоэтажку и опубликовали фото с места происшествия, на котором видно пожар на верхних этажах многоэтажки.

"На месте удара по многоэтажке в Сумах бушует пожар", - говорится в подписи под фото.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 30 октября российские оккупанты массированно атаковали территорию Украины беспилотниками и ракетами. В Минэнерго рассказали, что Россия наносит массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за последствий атаки, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В Запорожье пострадали 11 человек, среди которых - 6 детей. Отмечается, что попадание произошло в общежитие.

Также мы писали, что в Чернигове российские войска нанесли удар по телебашне, в результате чего сооружение получило повреждения. В горсовете проинформировали, что с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и чтобы обеспечить безопасность горожан, будут проведены работы по стабилизации конструкции. Указывается, что жителей города предупредили, что не стоит приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.

