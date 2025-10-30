РФ изменила тактику, используя большинство многочисленные штурмовые группы, рассказал Андрей Кривущенко.

Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться в Покровске. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал Андрей Кривущенко - старший лейтенант, офицер секции S3 батальона "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж".

"Покровское направление сегодня было более уязвимым. Видимо это было обусловлено тем, что на севере линии обороны Покровска были определенные успехи, была концентрация наших сил. Мы освободили очень много территорий, уничтожили очень много противника как в живой силе, так и в технике. И возможно противник нашел лазейку с юга и попытался осуществить заход в город Покровск. Где был заблокирован, зачищен. Контрштурмовые действия со стороны Сил обороны были проведены на этом направлении", - сказал Кривущенко.

Он добавил, что в последние месяцы РФ использует на этом направлении одну тактику - попытки продвижения малыми штурмовыми группами по 2-3 военнослужащих. По словам военного, цель РФ - зайти в тылы Сил обороны Украины, закрепиться там и в дальнейшем ожидать подкрепления.

Видео дня

"Было несколько раз попытки штурмовых действий из-за помощи техники, под плохую погоду привлекалось большое количество бронемашин. Наибольшее количество было - это более 20. Более половины не вернулась. Сейчас произошли какие-то изменения. Потому что численность штурмовых групп увеличилась. Сейчас они уже ходят группками по 5-6 человек, чтобы у них было больше шансов захватить наши позиции", - добавил Кривущенко.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее 7 корпус ДШВ рассказал, что в последние дни уничтожение россиян, которые зашли в Покровск было затруднено из-за погодных условий. Там также отметили, что для просачивания в город россияне переодеваются в гражданскую одежду.

Между тем Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы и разведки заявил, что российские оккупанты решили окружить Покровскую агломерацию. Поэтому, по его словам, Силам обороны необходимо принимать "непопулярные решения".

Вас также могут заинтересовать новости: