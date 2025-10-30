Хуан Карлос вспоминает принцессу как холодную и молчаливую.

Бывший король Испании Хуан Карлос в своих новых мемуарах под названием "Примирение" сделал громкие заявления о принцессе Диане.

Как пишет Daily Mail, дискредитированный монарх, известный многочисленными внебрачными связями, утверждает, что леди Ди "была холодной, молчаливой и отстраненной - за исключением моментов, когда рядом были папарацци". Слухи о возможной связи между ними ходили еще с 1980-х, когда принцесса Диана, принц Чарльз и их дети Уильям и Гарри несколько раз посещали летнюю резиденцию испанской королевской семьи в Пальма-де-Майорка.

Впрочем, по воспоминаниям близких, Диана никогда не симпатизировала испанскому монарху. Как пишет биограф Эндрю Мортон, принцесса называла его очень похотливым мужчиной, с которым ей было некомфортно оставаться наедине. Самого Карлоса годами сопровождали скандалы из-за многочисленных романов.

Видео дня

Одной из самых известных связей Хуана Карлоса стала его многолетняя история с бизнесвумен Коринной цу Зайн-Витгенштейн. Диана же, по словам ее подруги, также имела несколько романтических связей после распада брака с принцем Чарльзом:

"Она коллекционировала мужчин старомодным романтическим способом. Бросала взгляд из-под ресниц - и ты понимал, что это игра. Но эта игра была очаровательной, не циничной, и именно благодаря ей она покоряла всех".

Первым, кого приписывали принцессе, стал ее телохранитель Барри Маннаки, в которого она, по слухам, влюбилась еще в 1985 году. Сама Диана, вероятно, говорила о нем в записанном разговоре так: "Я была счастлива только тогда, когда он был рядом. Чувствовала себя маленькой девочкой, которая все время ждет похвалы. Я была отчаянно зависима от этого".

Напомним, ранее СМИ опубликовали историю из жизни Королевы Елизаветы II, которой пришлось прятаться за кустами от гостя.

Вас также могут заинтересовать новости: