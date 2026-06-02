Почему лисы крадут тапочки: зоолог объяснил это любопытное поведение животных

Склонность к подобным "развлечениям" проявляют и некоторые другие дикие животные, в частности барсуки.

Лисы все чаще появляются рядом с людьми – в селах, городах и даже на пляжах. При этом они могут вести себя довольно необычно, в частности играть с резиновыми тапочками или даже воровать их. Об этом"Телеграфу" рассказал зоолог и менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий.

Лисицы могут воровать обувь "ради забавы"

По словам специалиста, такое поведение связано с адаптацией диких животных к жизни рядом с людьми, а воровать тапочки – это у лисиц своеобразное развлечение.

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"Это для всех лисиц просто забава – воровать. Моя семья, живущая в Вене, прислала видео с камер наблюдения за территорией дома, как ночью лисицы крадут резиновые кроссовки, оставленные на пороге дома. Сначала подозревали соседей, но анализ записей показал, что две молодые лисицы бегают ночью, воруют и играют с этими крокс, как маленькие щенки, а потом выбрасывают их за километр на дорогу", – рассказал Дикий.

Подобное поведение демонстрируют и барсуки

Зоолог отмечает, что склонность к таким "развлечениям" имеют и некоторые другие дикие животные, в частности барсуки. В то же время в Украине их встретить значительно сложнее, чем в странах Европы.

По словам Дикого, во многих европейских странах животные уже максимально адаптировались к жизни в урбанизированной среде из-за потери естественных мест обитания.

"Из-за фрагментации и трансформации природных территорий у них фактически не осталось другого выбора. В Европе дикой природы в том виде, как в Украине, почти не сохранилось", – пояснил он.

Отмечается, что лиса – это хищник, который может быть переносчиком бешенства. Опасность представляют даже маленькие лисята. Бешенство – смертельная болезнь, поражающая мозг животных и людей, поэтому контактировать с дикими хищниками нельзя.

Одним из признаков бешенства может быть нетипичное поведение и отсутствие страха перед людьми – именно так нередко ведут себя лисы в городах. В то же время эксперты отмечают, что выход животных к людям часто объясняется также голодом и поисками пищи.

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