Уникальное поведение: попугай-инвалид разработал собственную 'боевую технику' и стал лидером стаи

Ранее Брюс уже привлекал внимание ученых, например, когда использовал камушки для ухода за собой.

В Новой Зеландии попугай вида кеа продемонстрировал, как животные могут компенсировать физические ограничения, пишет Spiegel. Речь идет о том, что птица по имени Брюс, у которой отсутствует верхняя часть клюва, стала доминирующим самцом своей группы - благодаря уникальному поведению.

Он обитает в природоохранном центре Willowbank Wildlife Reserve. По данным исследования, опубликованного в журнале Current Biology, птица смогла компенсировать свой физический недостаток новой "боевой техникой", которая дает ему преимущества в борьбе за пищу и социальные контакты.

Интересно, что ранее Брюс уже привлекал внимание ученых необычным поведением - например, использовал камешки для ухода за собой. В новом исследовании ученые из Университета Кентербери сосредоточились на его поведении во время конфликтов с другими птицами. Так, из-за отсутствия верхнего клюва Брюс использует обнаженный нижний - наносит им резкие толчки. Во время атак он вытягивает шею или стремительно приближается к сопернику, иногда даже подбегает.

В 73% случаев такая тактика заставляла оппонентов сразу отступать. Более того, она оказалась эффективнее традиционных способов борьбы, таких как удары лапами.

Абсолютный победитель

Исследователи зафиксировали 227 взаимодействий в группе, где было девять самцов и три самки. Брюс участвовал в 36 конфликтах между самцами - и выиграл их все. Это позволило ученым сделать вывод, что он является альфа-самцом в своей группе. Такой статус имеет и практические преимущества: птица получает приоритетный доступ к пище, демонстрирует более низкий уровень стресса и является единственным самцом, за которым ухаживают другие - что считается признаком социального признания.

По словам исследователей, этот случай демонстрирует способность животных компенсировать физические ограничения благодаря поведенческим инновациям - особенно у видов с высоким уровнем интеллекта.

В то же время результаты поднимают важные вопросы для сферы защиты животных: вмешательство человека, например установка протезов, не всегда является необходимым или целесообразным, если животные могут самостоятельно находить эффективные способы адаптации.

