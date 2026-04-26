Лисицы проникли на солнечную электростанцию, и произошло нечто неожиданное

Ученые долгие годы спорили о том, какое влияние оказывают солнечные электростанции на животных.

Солнечные электростанции строились для производства чистой энергии, но обширные огороженные территории, заставленные солнечными панелями, совсем не похожи на естественную среду обитания. Когда на одну из таких площадок проникла маленькая лисица, находящаяся под угрозой исчезновения, произошло нечто неожиданное, пишет Ecoportal.

Отмечается, что лисица, проникнув на площадку с солнечными панелями, адаптировалась под новую среду обитания. Более того, она сделала это очень быстро.

Ученые обратили внимание на то, что многие солнечные электростанции становятся относительно нетронутыми после завершения строительства. Там нет интенсивного движения, а человеческая деятельность очень ограничена.

Под солнечными панелями часто начинает расти растительность, чему способствует сама конструкция. Местные растения приживаются, а за ними следуют насекомые.

В издании напомнили, что американская лисица (Vulpes macrotis) десятилетиями борется за выживание. Это небольшой представитель семейства псовых, обитающий в Центральной долине Калифорнии, который потерял более 95% своей естественной среды обитания из-за сельского хозяйства и застройки.

Однажды ученые заметили, как американская лисица зашла на территорию одной из электростанций и буквально поселилась там. Ограждение по периметру электростанции, изначально предназначенное для охраны территории, служило барьером против крупных хищников.

На территории электростанции лисица нашла более мелких животных - грызунов и насекомых, которые стали ее пищей. Сами панели создавали тень, помогая регулировать температуру земли и делая условия более стабильными во время сильной жары.

Постепенно на этой территории стали появляться новые лисицы. Они начали устраивать норы на территории электростанций, используя эту землю как часть своей обычной территории. В Школе экологических наук и управления имени Брена сообщили, что лисицы возвращались сюда снова и снова, рассматривая территорию как надежное место обитания.

В издании подчеркнули, что ученые долгие годы спорили о том, какое влияние оказывают солнечные электростанции на животных. Теперь же исследователи уверены, что такие территории могут стать средой обитания для некоторых видов.

В Китае солнечная электростанция "разбудила" пустыню

Напомним, что новое исследование, проведенное в пустыне Талатан на западе Китая, показывает, что размещенные там солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности.

Ученые проанализировали 57 экологических показателей, включая химический состав почвы, температуру, влажность и биоразнообразие. Исследование показало, что общее "здоровье" почвы непосредственно под солнечными панелями вдвое лучше, чем ничем не прикрытая почва пустыни.

