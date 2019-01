Таяние льда в Гренландии ускорилось в четыре раза за 10 лет

Ледовый щит острова тает быстрее из-за ускоряющегося потепления в атмосфере, причем большая часть потерь льда приходится на юго-запад Гренландии.

Ледовый щит Гренландии тает быстрее, чем считалось: так, за десять лет с 2003 года скорость его таяния увеличилась в четыре раза.

Всего в 2002–2016 годах Гренландия теряла в среднем по 280 миллиардов тонн льда в год, подсчитала международная группа ученых. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает N+1.

При этом принципиальным в этот период оказалось таяние льда из-за потепления, а не только потеря массы из-за ледников.

Гренландский ледовый щит покрывает практически весь остров и простирается на 1,7 миллиона квадратных километров. Он содержит почти 3 миллиона кубических километров льда: если бы весь этот лед растаял, уровень океана поднялся бы более чем на семь метров. Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда, и, поскольку это приведет к росту уровня Мирового океана, ученые пытаются оценить темпы этого таяния и факторы, которые его усиливают.

С 2002 года за состоянием ледового щита Гренландии наблюдает американо-германская миссия GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), представляющая собой два космических аппарата, которые, в частности, отслеживают потери льда на острове. Ученые проанализировали данные GRACE за этот период и сопоставили их с данными сети наземных наблюдений.

Авторы статьи выяснили, что ледовый щит острова тает быстрее из-за ускоряющегося потепления в атмосфере, причем большая часть потерь льда приходится на юго-запад Гренландии, где почти нет крупных ледников, как на юго-востоке и северо-западе острова, которые выносили бы массу льда в океан, образуя айсберги. Скорее всего, эта потеря льда происходит из-за рек, которые уносят талую воду - авторы статьи считают, что в дальнейшем именно эта часть Гренландии может оказаться более значимым «поставщиком» воды и фактором роста уровня Мирового океана.

Всего с 2002 по 2016 годы Гренландия теряла в среднем по 280 миллиардов тонн льда в год, что эквивалентно 0,76 миллиметра роста уровня океана в год. Но эта потеря льда была неравномерной: в 2003-2013 годах таяние льдов ускорилось почти в четыре раза, с 102 до 393 миллиардов тонн льда в год, после чего резко остановилось примерно на полтора года: чистые потери льда в этот период не превысили 75 миллиардов тонн.

Авторы связывают это с Североатлантическим колебанием (North Atlantic Oscillation), естественным феноменом перераспределения атмосферных масс между Арктикой и субтропической Атлантикой, который, в частности, приносит в западную часть Гренландии теплый воздух и безоблачную погоду (что влияет на таяние снега и льда и на снегопады). В сочетании с ростом температуры, вызванным глобальным изменением климата, таяние льдов под влиянием отрицательной фазы Североатлантического колебания существенно усилилось, считают ученые, а резкая пауза совпала с изменением фазы колебания.

«Через пару десятилетий глобальное потепление будет приводить к уровням таяния снега и льда 2012 года и без помощи Североатлантического колебания», - отмечают ученые.

Авторы исследования отмечают, что необходимо более тщательное наблюдение за юго-западной частью острова, где сейчас недостаточно плотная сеть GPS-датчиков, отслеживающих состояние льда.