В заключительном отчете о миссии ЮНЕСКО излагаются ключевые шаги, которые, по мнению ученых, необходимо предпринять в срочном порядке для спасения этой экосистемы.

Большой Барьерный риф должен быть добавлен в список объектов всемирного наследия, находящихся "в опасности", заключила группа ученых после проведения миссии к крупнейшей в мире системе коралловых рифов.

В новом отчете, опубликованном в понедельник при поддержке ООН, ученые заявили, что риф сталкивается с серьезными угрозами из-за климатического кризиса и что действия по его спасению необходимо предпринять "в первоочередном порядке", пишет CNN.

"Команда миссии пришла к выводу, что объект сталкивается с серьезными угрозами, которые могут оказать пагубное воздействие на его неотъемлемые характеристики, и поэтому соответствует критериям для включения в список всемирного наследия, находящегося под угрозой", — говорится в отчете.

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10-дневная мониторинговая миссия ученых ЮНЕСКО в марте состоялась через несколько месяцев после того, как Комитет всемирного наследия дал первоначальную рекомендацию включить Большой Барьерный риф Австралии в список "находящихся в опасности" из-за ускоряющегося воздействия антропогенного изменения климата.

В то время агентство призвало Австралию "срочно" устранить нарастающие угрозы климатического кризиса, но получило отказ от правительства Австралии во главе с бывшим премьер-министром Скоттом Моррисоном.

В заключительном отчете о миссии излагаются ключевые шаги, которые, по мнению ученых, необходимо предпринять в срочном порядке.

Рекомендации включают сокращение выбросов парниковых газов, переоценку предлагаемых проектов и схем кредитования, а также увеличение финансовых ресурсов для защиты рифов.

Министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек заявила, что отчет ЮНЕСКО несправедливо привлекает внимание к Большому Барьерному рифу.

"Да, изменение климата представляет собой риск для таких экосистем, как Большой Барьерный риф, но это означает, что это риск для каждого рифа во всем мире. Нет необходимости выделять Большой Барьерный риф таким образом", — сказала Плиберсек.

Занимая огромную площадь и являясь домом для более чем 1500 видов рыб и более 400 видов твердых кораллов, Большой Барьерный риф является чрезвычайно важной морской экосистемой на Земле.

По данным Фонда Большого Барьерного рифа, он также ежегодно привносит 4,8 миллиарда долларов в экономику Австралии и поддерживает 64 тысячи рабочих мест в сфере туризма, рыболовства и исследований.

Но по мере нагревания планеты из-за растущего количества парниковых газов в атмосфере, долгосрочное выживание рифа оказалось под вопросом. Потепление океанов и закисление, вызванное климатическим кризисом, привели к повсеместному обесцвечиванию кораллов. В прошлом году ученые обнаружили, что площадь живых кораллов в мире сократилась вдвое с 1950 года из-за изменения климата, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения.

Ученые предсказывают, что от 70% до 90% всех живых кораллов в мире исчезнет в ближайшие 20 лет. В частности, Большой Барьерный риф с 2015 года пережил множество разрушительных массовых обесцвечиваний, вызванных чрезвычайно высокими температурами океана.

Во время мониторинговых миссий ЮНЕСКО эксперты обнаружили, что Большой Барьерный риф переживает шестое массовое обесцвечивание из-за теплового стресса, вызванного изменением климата. Аэрофотосъемка около 750 рифов показывает широко распространенное обесцвечивание по всему рифу, причем наиболее сильное обесцвечивание наблюдается в северных и центральных районах.

Обесцвечивание происходит, когда находящийся в стрессе коралл лишается источника пищи. При ухудшении условий кораллы могут голодать и умирать, становясь белыми, когда обнажается их карбонатный скелет.

За несколько недель до миссии ученые из Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата опубликовали тревожный отчет, в котором делается вывод о том, что с каждым экстремальным потеплением жизненно важные экосистемы планеты, такие как Большой Барьерный риф, все больше приближаются к переломным моментам, после которых могут произойти необратимые изменения.

Решение о том, должен ли риф быть официально помечен как "находящийся в опасности", будет принято Комитетом всемирного наследия в следующем году, как только ЮНЕСКО составит более подробный отчет, который будет включать ответы федерального правительства Австралии и правительства штата.

Большой барьерный риф - что известно

Большой барьерный риф - крупнейшая в мире система коралловых рифов, расположенная вдоль восточного побережья Австралии, ее общая площадь составляет более 348 тысяч квадратных километров. Считается, что Большой Риф входит в десятку живых существ, которые первыми исчезнут в результате глобального потепления.

Как сообщал УНИАН, в июне 2021 года ЮНЕСКО обвинила правительство Австралии в недостаточной защите от разрушения Большого Барьерного рифа из-за изменения климата. Это может стать первым случаем, когда природный объект перейдет в перечень памятников, находящихся в опасности.

В 1981 году 2300-километровый риф получил звание всемирного наследия. С тех пор как ЮНЕСКО впервые обсудила новый статус рифа как "в опасности", Канберра выделила более 3 миллиардов австралийских долларов на улучшение состояния достопримечательности. В 2019 году Управление по рифам Австралии снизило статус рифа с плохого до очень плохого за 5 лет наблюдений.

Повышение температуры в море вследствие глобального потепления, вызванного сжиганием полезных ископаемых, привело к массовой гибели кораллов течение последних лет.

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