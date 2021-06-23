Это может стать первым случаем, когда природный объект перейдет в перечень памятников, находящихся в опасности.

ЮНЕСКО обвинила правительство Австралии в недостаточной защите от разрушения Большого Барьерного рифа из-за изменения климата.

Об этом пишет BBC.

В организации считают, что ключевые цели по улучшению качества воды выполнены не были. Кроме того, в ЮНЕСКО выступают за внесение рифа в памятники, находящиеся в опасности.

В 1981 году 2300-километровый риф получил звание всемирного наследия. С тех пор как ЮНЕСКО впервые обсудила новый статус рифа как "в опасности", Канберра выделила более 3 миллиардов австралийских долларов на улучшение состояния достопримечательности.

Однако некоторые события в течение последних пяти лет привели к массовой гибели кораллов. По словам ученых, основная причина – повышение температуры в море вследствие глобального потепления, вызванного сжиганием полезных ископаемых.

В 2019 году Управление по рифам Австралии снизило статус рифа с плохого до очень плохого за 5 лет наблюдений. Но страна до сих пор не решается на масштабную борьбу с изменением климата. Австралия – один из крупнейших экспортеров угля и газа.

Это может стать первым случаем, когда природный объект перейдет в перечень памятников, находящихся в опасности.

Если объект перейдет к статусу "достопримечательности, находящейся в опасности", это скажется на рейтинге самой страны в мире.

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Автор: Яна Ставская