ЮНЕСКО обвинила правительство Австралии в недостаточной защите от разрушения Большого Барьерного рифа из-за изменения климата.
Об этом пишет BBC.
В организации считают, что ключевые цели по улучшению качества воды выполнены не были. Кроме того, в ЮНЕСКО выступают за внесение рифа в памятники, находящиеся в опасности.
В 1981 году 2300-километровый риф получил звание всемирного наследия. С тех пор как ЮНЕСКО впервые обсудила новый статус рифа как "в опасности", Канберра выделила более 3 миллиардов австралийских долларов на улучшение состояния достопримечательности.
Однако некоторые события в течение последних пяти лет привели к массовой гибели кораллов. По словам ученых, основная причина – повышение температуры в море вследствие глобального потепления, вызванного сжиганием полезных ископаемых.
В 2019 году Управление по рифам Австралии снизило статус рифа с плохого до очень плохого за 5 лет наблюдений. Но страна до сих пор не решается на масштабную борьбу с изменением климата. Австралия – один из крупнейших экспортеров угля и газа.
Это может стать первым случаем, когда природный объект перейдет в перечень памятников, находящихся в опасности.
Если объект перейдет к статусу "достопримечательности, находящейся в опасности", это скажется на рейтинге самой страны в мире.
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