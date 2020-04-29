Внутри самого известного в мире кораллового рифа открывается подводный музей (фото, видео)

Новый подводный музей на территории Большого Барьерного рифа является еще и лабораторией, следящий за состоянием океана и самой коралловой системы.

В пределах крупнейшей в мире системы коралловых рифов под названием Большой Барьерный риф, растянувшейся вдоль побережья штата Квинсленд в Австралии, открывается подводный музей.

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Как сообщает CNBC, недалеко от популярного среди туристов причала Стрэнд в Таунсвилле появилась пятиметровая статуя «Океанская Сирена», выныривающая прямо из воды. Ее прообразом стала юная представительница коренного народа, которая по задумке будто смотрит на землю своих предков. Примечательно, что скульптура меняет цвет в зависимости от температуры океана, используя данные, собранные метеостанцией «Риф Дэвиса». Эти данные собираются с датчиков, установленных по всему Большому Барьерному рифу. Постоянно меняющая цвет скульптура на солнечных батареях является предупреждением о повышении температуры моря на Земле.

Эта статуя – всего лишь один из четырех проектов, составляющих музей подводного искусства – Museum of Underwater Art (MOUA). Еще одна конструкция находится в самом сердце Большого Барьерного рифа примерно в двух часах езды на лодке от Таунсвилла. Так называемая «Коралловая оранжерея» на рифе Джона Брюэра является самой крупной инсталляцией подводного музея. Обустройство локации на месте первого в мире плавучего отеля, закрывшегося уже через год из-за разрушений, было завершено в декабре 2019 года. Она должна была открыться в апреле 2020 года, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Квинсленде, дата открытия была перенесена. Когда музей откроется, туроператоры возьмут с собой дайверов и любителей подводного плавания, чтобы исследовать арт-проект, расположенный на глубине около 20 метров.

Здесь внутри огромной скелетной конструкции, предназначенной для рассеивания сильных подводных течений океана, находятся 20 статуй студентов, работающих с кораллами. К слову, это художественное произведение еще и функционирует как лаборатория, контролирующая соленость воды и уровень кислорода, а подводная камера фиксирует развитие кораллов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 28 апреля 2020 года Австралия начали ослаблять карантин. Среди прочего жителям обеих стран разрешили выходить на пляжи, правда, с обязательным соблюдением дистанции. Этим сразу же воспользовались любители серфинга.

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