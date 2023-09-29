Гарвардская школа назвала еще два овоща, которые являются нежелательными продуктами, если вам уже за 30. Особой уязвимой категорией назвали женщин.

Ученые подтвердили, что от картофеля можно растолстеть в среднем возрасте и назвали еще 2 овоща, которые являются "нежелательными" для людей среднего возраста с точки зрения увеличения массы тела.

Соответствующий эксперимент провела Гарвардская школа общественного здравоохранения TH Chan, пишет Express. В рамках исследования диетологи отслеживали изменения веса у 136 432 человек в течение 24 лет, анализируя их анкеты о состоянии здоровья с 1985 по 2014 год.

Отмечается, что для выборки избрали людей 65 лет или моложе. Со старта опыта участники эксперимента обновляли свои данные каждые 4 года.

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В среднем они набирали 1,5 кг (3,3 фунта) в течение каждого цикла проверки. В конце концов, по итогам 24 лет, подопытные потолстели на 9,5 кг (1,5 стоуна).

Однако те, кто имел в своем пищевом рационе картофель, горох и кукурузу, рисковали потолстеть быстрее. Ученые связывают это явление с тем, что упомянутые овощи содержат в себе много крахмала.

В среднем эта группа могла набрать на 2,5 кг (5,7 фунта) больше веса за тот же период времени по сравнению с группой, которая выбирала брокколи, морковь или шпинат в свою "овощную корзинку".

"Люди, которые ели некрахмалистые овощи, такие как брокколи, морковь и шпинат, как правило, набирали на 6,6 фунта меньше, чем те, кто ел крахмалистые овощи", - добавили ученые.

Также во время опыта выяснилось, что особенно уязвимой категорией в вопросе набора массы от картофеля, кукурузы и гороха оказались женщины.

Исследователи говорят, вероятно, крахмал в указанных овощах провоцировал увеличение гликемической нагрузки на организм - повышал уровень сахара в крови, что имело свои последствия для веса человека.

"Переход на продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые или же фрукты, например, яблоки, может уменьшить эффект ощущения среднего возраста", - отметили ученые.

Вместе с тем там акцентировали, что сделанные выводы - лишь поверхностный результат исследования, ведь нельзя гарантировать, что испытуемые правильно указывали свои данные в анкете.

"Поэтому нельзя сказать, что употребление определенных овощей вызывает увеличение веса. Однако эти результаты подчеркивают потенциальную важность качества и источника углеводов для долгосрочного контроля веса", - подчеркнули в Гарвардской школе.

Отмечается, что для людей, которые пытаются побороть лишний вес, эти выводы могут прийтись кстати.

Мужчина провел собственный эксперимент, отказавшись от сахара

Ранее личным опытом о здоровом питании поделился мужчина, который подговорил жену сесть на диету "без сахара" на месяц. В конце концов эксперимент завершился тем, что мужчина побежал обратно к сладкому. В своем пищевом дневнике он отметил интересные эффекты, которые испытал его организм во время опыта.

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