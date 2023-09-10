Он рассказал об этапах отказа от сахара и описал, какие изменения произошли в его организме во время такой диеты.

Мужчина вместе с женой решил провести эксперимент и сесть на диету "без сахара" на месяц, чтобы выяснить, действительно ли отказ от этой "белой смерти" настолько эффективен, как говорят некоторые ученые.

Он решил, что хочет прожить долгую и здоровую жизнь, поэтому изменение пищевых привычек может "сыграть в плюс" для достижения этой цели. Все моменты этого опыта и изменения, которые ощущал организм мужчины в течение месяца, описал Newsweek.

В рамках эксперимента было решено отказаться от всех продуктов, которые могут содержать сахар. Даже от таких альтернатив, как стевия, натуральные фруктовые соки и т. д.

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В первые дни было довольно легко не употреблять сладкое, ведь мужчине вместе с любимой была не присуща привычка налегать на сладости. Небольшой кризис наступил на 3 день - мужчина чувствовал себя "ужасно" и был постоянно не в настроении.

Это длилось недолго. Уже на 7 день отказа от сахара он чувствовал себя необычайно хорошо, но потом произошел повторный скачок в настроении - его снова преследовало постоянное чувство подавленности.

"У меня были взлеты и падения. Оглядываясь назад, я понял, что на четвертый день мы прошли через симптомы абстенции (состояние, которое возникает при сознательном отказе от чего-либо. Часто его связывают с истерией, страхом и другими проявлениями неврозов - УНИАН)", - заявил он.

На 9 день жизни без сладкого весы показали минус 3 фунта. То есть мужчине удалось похудеть примерно на 1,5 кг чуть больше чем за неделю. Уже через две недели после начала эксперимента его общий вес уменьшился на 5 фунтов (почти 3 кг).

"Это действительно свидетельствовало об огромном количестве калорий из сахара, которые я потреблял раньше. Отказ от сахара заставляет людей худеть", - указал он.

По его словам, среди самых сложных моментов такой диеты было относительное неудобство, ведь больше нельзя было, при случае, посетить первое попавшееся заведение и быстро наесться каким-то фастфудом. Также в первый период очень сильно тянуло на сладкое. Но итоговый эффект был противоположным.

К концу эксперимента желание есть сладкое почти исчезло. Если до отказа от сахара мужчина мог сорваться на бездумную покупку того же мороженого и съесть за раз почти пол литра этой сладости, то потом этот импульс пропал.

Также улучшилось общее самочувствие организма. Еще одним плюсом было изменение рациона в пользу более белковых и сытных продуктов.

"Я заметил, что большую часть времени я чувствовал себя более сытым, и это, вероятно, было самым важным изменением для меня. Когда мы были ощущали голод, мы ели яйца, мясо, макароны с домашним соусом без добавления сахара, фрукты и овощи на перекус", - упомянул он.

Мужчина рассказал, что окончание "эксперимента с сахаром" пара решила отпраздновать небольшим застольем. Его изюминкой был десерт - мороженое из темного шоколада, клубника и арахис с горячей помадкой сверху. Однако первая попытка съесть сладкое после месяца воздержания отразилась на самочувствии.

"Когда я черпал горячую помадку, я слизал ее с ложки и немного подождал. Мое сердце начало биться, и мне стало плохо", - поделился экспериментатор.

По его словам, в конце концов пара вернулась к прежнему образу жизни, но с определенными коррективами: теперь сладкое начали есть еще реже, ведь его просто не хотелось употреблять. Также, даже во время лакомства "запрещенкой", все продукты казались слаще на вкус, чем были раньше.

"Я вернулся на эту" сахарную дорожку", но я потребляю меньше сахара, чем раньше, и это хорошо. Думаю, оно того стоит", - заявил мужчина.

Ученые привели еще один аргумент в пользу отказа от сахара

Напомним, в прошлом месяце издание The Independent опубликовало интересное исследование ученых о влиянии сахара на почки. Оказалось, что употребление продуктов, содержащих сахар, может привести к образованию камней в почках.

Вероятность возникновения такой проблемы на 40% выше именно у тех, кто не отказывает себе в сладком, считают исследователи.

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